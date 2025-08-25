Arriben diverses pasteres a la costa de Tarragona
L'immigració il·legal a través de les Balears ha augmentat un 77%
Segons informa el Diari de Tarragona, el passat mes de juliol es van trobar quatre pasteres buides i a la deriva a les costes de Tarragona. Tres d'elles van aparèixer davant de Cap Salou i una altra a Segur de Calafell. Totes procedien de la zona de Mallorca, on els equips de salvament ja havien rescatat prèviament els migrants que hi viatjaven.
Les pasteres acaben a la deriva, però no sense deixar constància de qui les va intervenir: Salvament Marítim o Guàrdia Civil, i el número del rescat. Al juliol, amb el vent de marinada, quatre van acabar a les costes de Tarragona i van ser remolcades; tres tenien casc de fibra i una de fusta.
La ruta balear
La ruta que més creix entre les embarcacions il·legals que arriben a Espanya és la que connecta les Balears amb Algèria. En els set primers mesos d'aquest 2025 s'ha duplicat l'arribada d'immigrants il·legals a les Balears respecte al 2023 (que van ser 2.278). El cas és que, a més, amb els 4.819 que s'han interceptat en el que portem d'any, el 2025 va camí de ser un any de rècord, superant alarmantment els 5.882 que van arribar l'any passat.
L'alarmant tendència està posant en escac les estructures balears, que s'estan veient sobrepassades. "Els centres d'acollida estan en un 1.000% per sobre de la seva capacitat", aquestes eren les paraules de Marga Prohens en la seva última visita a Onda Cero. En aquesta mateixa entrevista explicava la decisió del seu executiu de no acollir cap menor immigrant no acompanyat dels gairebé 4.000 que continuen esperant.
Davant d'aquesta comprensible decisió a causa de la delicada situació de Balears, l'executiu central ha decidit pronunciar-se. La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha considerat que la seva negativa a acollir-los no és deguda a la "manca de mitjans" sinó al "racisme".
El negoci de les màfies
Cada arribada de pasteres no només suposa un drama humà, sinó un negoci rodó: els traficants cobren fins a 14.000 euros per persona, depenent del seu origen. Els africans subsaharians paguen al voltant de 9.000 euros, els procedents d'Orient Mitjà o Àsia Central entre 12.000 i 14.000, i els algerians, més a prop de la meta, uns 6.000.
La situació segueix totalment fora de control per la manca de vigilància a l'altra banda de la Mediterrània. Des que Espanya va donar suport al Marroc en la sobirania del Sàhara Occidental, Algèria va trencar relacions diplomàtiques amb el nostre país. Aquesta ruptura ha deixat via lliure a les màfies per enviar pasteres cap a Balears gairebé sense fre.
Més notícies: