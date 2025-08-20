El negoci de la immigració il·legal: fins a 14.000 euros per arribar a Espanya
Els més beneficiats del drama humanitari de la immigració són els traficants d'éssers humans
La pressió migratòria a la Mediterrània occidental s'ha intensificat amb força els darrers mesos. Només a les Illes Balears, en tot just tres dies, van desembarcar 659 persones en 39 embarcacions. Aquest increment ha convertit la ruta algeriana en una de les més actives i ha posat en evidència les dificultats d'Espanya per controlar la situació.
En canvi, Itàlia ha aconseguit reduir en més d'un 60% l'entrada de migrants gràcies al denominat Plan Mattei impulsat per Giorgia Meloni. L'estratègia italiana combina inversions en països africans amb acords de cooperació en sectors clau. A Espanya, però, continua "l'efecte colador", i això beneficia molt els traficants d'éssers humans.
Tarifes que revelen un negoci milionari
Tal com explica L'Alternatiu, les màfies que operen a la ruta cap a Balears apliquen tarifes diferents segons l'origen dels migrants. Els procedents de l'Àfrica subsahariana paguen al voltant de 9.000 euros. En el cas dels qui arriben d'Orient Mitjà o d'Àsia Central, els preus oscil·len entre els 12.000 i 14.000 euros.
Els ciutadans algerians, en trobar-se més a prop de l'última etapa del viatge, accedeixen a passatges més barats, al voltant de 6.000 euros. Cada embarcació, equipada amb motors potents i tecnologia similar a la utilitzada per narcotraficants, es converteix així en un negoci altament rendible per a les organitzacions criminals. Per la seva banda, el patró només rep 300 euros per arriscar-se en el viatge.
Els factors polítics que hi ha darrere
Un dels motius d'aquesta pressió des d'Algèria és el gir del Govern espanyol en relació amb el Sàhara. En aliar-nos de manera tancada amb el Marroc, Algèria ha suspès de facto les relacions diplomàtiques amb Espanya. D'aquesta manera, el que Espanya ha guanyat pel Marroc ho perd ara per Algèria.
A aquest escenari s'hi suma la situació interna d'Algèria. Com la resta de països de la regió, l'economia algeriana està estancada i la repressió política està a l'ordre del dia. En conseqüència, la dificultat per obtenir visats legals dispara la migració irregular. D'altra banda, les regularitzacions massives que es fan des d'Espanya no ajuden a aturar l'efecte crida.
