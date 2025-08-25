L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, deixa en evidència una regidora de la CUP
En algunes piscines municipals demanen la documentació per combatre els casos d'incivisme
“No teniu prou feina governant a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?”. És la contundent resposta de l’alcalde de Junts a Figueres, Jordi Masquef, a la regidora de la CUP a Girona Amy Sabaly.
La polèmica sorgeix de la queixa que va fer pública Amy Sabaly a X per no haver pogut entrar a la piscina municipal de Figueres amb la seva família. L’equipament demana la identificació a tothom que vol entrar, com una manera de lluitar contra l’incivisme a les instal·lacions. La regidora d’Igualtat i Justícia de Girona no va poder entrar perquè alguns membres de la seva família no portaven la documentació.
Polèmica a les xarxes
“Ens han impedit l’entrada sense DNI, NIE o passaport, fins i tot als menors de 12 a 16 anys”, es va queixar amargament la regidora. Va assegurar que es tracta d’una norma que “converteix l’oci en un obstacle” i que “posa barreres als drets dels infants”.
La seva publicació va fer esclatar l’alcalde de Figueres, que mai ha amagat la seva aversió a l’espai ideològic que representa la CUP. Jordi Masquef ha lamentat el “baix nivell” de Sabaly, i ha deixat una reflexió demolidora: “Es pensa que pot anar pel món sense documentació i pretendre entrar a tot arreu, i a sobre fer polèmica barata”.
Aquest estiu han augmentat els actes incívics, cosa que ha portat molts equipaments a demanar la documentació com a condició per entrar. És una mesura que pot resultar feixuga per a alguns, però que serveix per garantir el benestar de tots els usuaris. Aquesta polèmica, que pot semblar irrellevant, mostra dues Catalunyes radicalment enfrontades.
D’una banda, aquells que relativitzen qüestions com l’incivisme i són reticents al control i a les normes excessives. De l’altra, els que defensen l’ordre i el compliment de les lleis com a marc de convivència pel benestar de tothom.
Reaccions oposades
La publicació de l’alcalde ha generat diverses reaccions. Com la de Cristina, que opina que “una regidora hauria de conèixer perfectament la normativa abans de fer polèmica”. O Mireia, que aconsella a Sabaly “que es centri en actuacions útils pel benestar a Girona”.
En aquest sentit, han recordat que “en canvi, restringir i controlar les escombraries i les zones de baixes emissions de Girona els sembla perfecte”. Per a molts, “el més normal del món és que els nens vagin amb la documentació a sobre”. També hi ha comentaris de molts catalans cansats de l’incivisme, i partidaris de més mà dura pel benestar de tothom.
Tot i que també hi ha alguns comentaris de persones que consideren que el de Figueres podria ser racisme. Aquesta polèmica evidencia la divisió a Catalunya per temes com la seguretat i la immigració. Una tensió que arriba també a la política, en aquest cas entre Junts i la CUP.
