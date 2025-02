L'intent de censura se li gira en contra a Abacus, l'empresa d'Oriol Soler

Oriol Soler és un dels empresaris que s'ha fet d'or a l'ombra del Procés i més concretament d'ERC. La seva empresa Abacus ha estat de les més beneficiades per les milionàries subvencions de la Generalitat i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Però la cooperativa, que compta amb prop d'un milió de socis, no travessa ara el seu millor moment.

L'intent d'Oriol Soler de censurar un llibre sobre els seus vincles amb el poder ha provocat una allau de baixes de socis a Abacus. A més, l'empresari està rebent tota mena de crítiques per creure's per sobre del bé i del mal.

Intent de censura d'Oriol Soler

L'origen de la polèmica és el llibre La marca de Caín, de l'autora Noèlia Arrotea, dins de la col·lecció Psiborn de l'editorial Pedra de Llamp. Oriol Soler apareix com un dels personatges d'aquesta novel·la sobre els abusos de poder.

L'empresari sol·licita 30.000 euros per a ell i 15.000 per a l'entitat, a més de la retirada del llibre i la publicació d'una disculpa als diaris catalans de major tirada.

L'editorial va titllar d'“irònic que demanin un llibre que parla d'ingerència de la política en els mitjans de comunicació i l'estructura financera dels partits”. Què hi ha realment que li molesta tant?, s'ha preguntat Pedra de Llamp. A més, consideren “inadmissible” intentar censurar una obra de ficció i la seva autora “perquè no la pot controlar i representa una amenaça per als poderosos”.

Trenquen el carnet d'Abacus

L'intent de censura ha provocat una allau de boicot contra la cooperativa d'Oriol Soler. Molts socis han trencat el carnet d'Abacus, a més de presentar formularis de baixa i cancel·lar subscripcions. Abacus també està sent objecte de boicot, ja que molts demanen no comprar a les botigues de la cooperativa.

A més, Oriol Soler està sent molt criticat a les xarxes per intentar fer abús del seu poder. Bona part d'aquestes crítiques venen per la relació d'Oriol Soler amb ERC, partit que travessa una greu crisi de desprestigi.

Se li ha girat en contra

Oriol Soler va formar part de l'elit processista des del primer moment, com a promotor de la campanya per la consulta del 9N el 2014. Els seus vincles amb el poder a Catalunya el van portar a ser un dels membres de l'anomenat Estat Major del Procés. Va ser un dels organitzadors del referèndum de l'1-O, i va ser investigat per la trama russa del Procés.

El seu compromís amb la causa li ha reportat milions d'euros en subvencions, i la seva és una de les empreses més exitoses de Catalunya. Un reflex dels vincles entre poder econòmic i polític a Catalunya, que ara vol silenciar.

Però l'intent se li ha girat en contra.