El cas dels okupes de Viladecans que ha generat un intens debat al Parlament

Vox va portar aquesta setmana a la Comissió d'Interior del Parlament una proposta de resolució per fer fora els okupes del Casino d'Albarrosa a Viladecans. Els veïns fa anys que pateixen agressions, robatoris i amenaces de mort per part dels okupes. La proposta no va prosperar pel vot en contra de tots els partits excepte Vox i PP.

El cas dels okupes de Viladecans ha generat un intens debat al Parlament, on han quedat fixades les posicions dels partits davant el problema de l'okupació.

Vox va presentar la proposta de resolució com "un crit d'auxili" dels veïns del barri d'Albarrosa a Viladecans. El Casino havia estat la seu social dels veïns i des de 2019 ha estat objecte de diverses okupacions. La situació es va complicar el 2023 amb l'entrada d'un grup de delinqüents amb antecedents que fan la vida impossible als veïns.

Des de Vox denuncien "amenaces, insalubritat, robatoris i consum de drogues a la via pública" que han generat una "situació insostenible". Per això va demanar que el Parlament instés a donar les ordres oportunes per al desallotjament immediat de l'edifici. També que es negociés amb la SAREB la cessió de l'espai a l'ajuntament per donar-li un ús social.

El calvari dels veïns

Els actuals okupes tenen atemorits els veïns amb baralles i agressions contínues. El pitjor és que les denúncies van sempre acompanyades d'amenaces. En una ocasió van arribar a disparar contra la porta de l'habitatge d'un veí que els havia denunciat.

També han agredit veïns amb maons i ampolles de vidre, a més de patir robatoris diaris i festes a altes hores de la matinada. El pitjor per als afectats és la sensació d'abandonament per part de l'administració, i d'uns cossos policials que ja donen la batalla per perduda. Ara el Parlament també els ha girat l'esquena.

ERC demana solucions per als okupes

Junts va qualificar l'okupació com "una violació de la llei i un atemptat contra la propietat privada". Va recordar que les okupacions "generen alarma social, problemes de convivència i sensació d'impunitat". Així mateix, va posar al mateix nivell el dret a un habitatge digne amb el dret a la propietat privada.

A Junts asseguren estar liderant una ofensiva legal per recuperar els habitatges okupats il·legalment. Per exemple, proposant que el jutge ordeni el desallotjament immediat si els ocupants no acrediten estar en disposició d'un títol legítim.

Però van demanar a Vox "que no ens facin propostes ni pretenguin ensenyar-nos com es fan les coses". Van justificar el seu vot en contra perquè "no donarem la mà a grups d'extrema dreta que no busquen solucions sinó fer bandera de la inseguretat per sembrar odi entre la població".

ERC es va oposar també a la proposta perquè "el desallotjament no garanteix la seguretat i els drets de totes les persones implicades". Segons els republicans, "podria agreujar la situació i provocar més conflictes a la zona". A més van demanar "un tracte més integrador" amb "alternatives habitacionals i socials per a les persones que viuen en aquest espai".

El PP adverteix de les conseqüències de l'okupació

El PP va tenir un to molt dur contra l'okupació i les seves conseqüències. "Aquest és un exemple de com els okupes són capaços d'expulsar una població. De com un punt de trobada dels veïns es converteix en una concentració de sorollosos professionals i de pocavergonyes", va dir el diputat Alberto Villagrassa.

A més, va retreure als partits processistes la seva hipocresia per demanar competències que després no s'utilitzen. Va recordar que existeix una llei catalana que permet el desallotjament si l'edifici està okupat sense títol habilitant i l'okupació genera problemes de convivència o d'ordre públic. Supòsits que "es compleixen" en aquest cas, sense que l'administració actuï per protegir els veïns.

Comuns acusa Vox de voler que els Mossos actuïn com Desokupa

Per la seva banda, els Comuns van defensar el dret dels veïns a viure amb tranquil·litat i van recordar que ja existeixen mesures cautelars per desallotjar de forma àgil. Però van acusar Vox de "voler que els Mossos facin de Desokupa".

"Li agradi o no l'únic que pot ordenar un desallotjament és un jutjat", va justificar el diputat Andrés García Berrio. I va afegir que "el que no permetrem és que els cossos policials d'aquest país es converteixin en Desokupa".

La CUP, en la mateixa línia, va demanar garantir una solució habitacional per als okupes. A més va defensar que els edificis gestionats per la SAREB, fons rescatat amb diners públics, es dediquin a habitatge social.

El PSC demana a Vox 'respectar l'estat de dret'

El PSC va demanar a Vox "respectar l'estat de dret" i els va acusar de proposar "solucions màgiques" que "només serveixen per calar la desconfiança cap a les institucions". La diputada Judith Alcalá va dir que l'immoble està okupat "i ens agradi o no està protegit per la legislació vigent".

"Les institucions i els cossos policials fan tot el possible per garantir la seguretat a Viladecans. Però no podem alimentar discursos populistes manifestament contraris al dret, que generen desconfiança, frustració i desconeixement", va afegir.