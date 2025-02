TV3 torna a regalar 2,6 milions a Oriol Soler per rellançar una sèrie fallida

Si una sèrie fracassa, el lògic seria replantejar-se la seva continuïtat. Però a TV3 han decidit anar a contracorrent i redoblar l'aposta per Jo mai mai, la sèrie més cara de la seva història. La primera temporada va costar prop de tres milions d'euros i no va aconseguir enganxar el públic.

No obstant això, això no ha estat impediment perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) torni a obrir la cartera. La corpo ha contractat l'empresa Abacus, dirigida per Oriol Soler, per produir nous capítols amb un pressupost de 2,6 milions d'euros.

Malgrat el malbaratament, la primera entrega va passar sense pena ni glòria. Ara, TV3 torna a confiar en la ficció catalana amb l'esperança que la màgia sorgeixi del no-res. Perquè, què pot sortir malament si ja va fracassar una vegada?

Abacus, una empresa dirigida per Oriol Soler, pròxim a ERC, és una de les més afavorides per les subvencions de la Generalitat. Es porta fins a 5,5 milions de diners públics. A això cal sumar que la Corpo va beneficiar-lo amb la producció de la sèrie més cara de la seva història, que va resultar ser un fracàs.

Un estrena amb bon començament, però en caiguda lliure

Quan Jo mai mai es va estrenar a TV3, amb Miki Núñez com un dels seus rostres més reconeguts, semblava que podria funcionar. El seu primer episodi va aconseguir 319.000 espectadors i un 16,1% de quota de pantalla, una dada acceptable per a una nova ficció juvenil.

No obstant això, el miratge va durar poc. En el segon capítol, l'audiència va caure a 301.000 seguidors, perdent gairebé 20.000 espectadors i 1,4 punts de share en només una setmana. No obstant això, el pitjor estava per venir.

La tercera entrega va patir una debacle total, amb una pèrdua de més de 100.000 espectadors respecte al debut i una quota de pantalla que es va desplomar més de cinc punts. La tendència va continuar fins al final de la temporada, que va tancar amb una mitjana de l'11,7% de share.

TV3 insisteix en un projecte sense el suport del públic

Malgrat aquestes xifres, la CCMA ha decidit donar-li una segona oportunitat a la sèrie, amb una inversió milionària que torna a generar debat. La pregunta és inevitable: val la pena gastar tants diners en una sèrie que ja ha demostrat que no interessa a l'audiència?

Miki Núñez, un dels grans noms del repartiment, no va aconseguir atreure prou públic en la primera temporada. Ara, amb aquesta nova entrega, TV3 confia en revertir la situació. No obstant això, l'experiència demostra que insistir en un producte que ja ha fracassat pot sortir molt car.