Una influencer catalana, sobre els delictes comesos per magrebins: 'Em fa por'

La seguretat i la immigració estan centrant des de fa temps tota l'atenció de l'agenda política catalana. El debat és també al carrer. Malgrat els intents de l'esquerra d'estigmatitzar certes opinions, cada cop més catalans relacionen sense complexos l'augment de la immigració il·legal amb el repunt delinqüencial.

Alguns col·lectius, com el de les dones, pateixen especialment les conseqüències d'aquesta realitat. Cal recordar que segons dades oficials del Departament de Justícia, més de la meitat dels reclusos per agressió sexual són estrangers.

A més, segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), cada cop més dones canvien els seus hàbits per la por a ser víctimes d'una agressió. Juntament amb les dades, també resulten molt valuosos els testimonis de les pròpies dones. Com el de la influencer catalana Ada Lluch, que ha explicat la seva experiència personal en una entrevista amb Wall Street Wolverine.

Una opinió cada cop més estesa

Aquesta influencer diu d'una manera molt pausada i reflexiva el que moltes noies joves senten a Catalunya actualment.

“Si jo vaig a les vuit del vespre pel carrer i veig tres magrebins que venen cap a mi em canvio de vorera”, afirma rotundament. Reconeix que “em fan por”. A més, apunta que segons els índexs de criminalitat “la majoria dels delictes sexuals són perpetrats per immigrants il·legals del nord d'Àfrica”.

A més, deixa una altra interessant reflexió, i és que aquesta sensació de por també "és injusta per als estrangers que no són així". L'alt percentatge de delictes comesos per estrangers porta a la temptació injusta de generalitzar. La pèssima gestió de la seguretat i la immigració a Catalunya també perjudica molts estrangers que acaben ficats al mateix sac.

El problema de la immigració il·legal

Ada Lluch, una catalana que ha viscut als Estats Units, assegura que el major problema que ha vist és el de la immigració il·legal. Com a catalana també es mostra preocupada per la realitat que vincula aquesta immigració il·legal amb un augment de la inseguretat. Ara se sent amb més llibertat per expressar el seu sentiment cap a aquesta realitat.

Els comentaris a les xarxes donant suport al que diu demostren que molta altra gent està perdent la por a dir-ho. Una altra dona diu que "jo faig igual que ella". Afirmen que "la situació està passant de castany a fosc" i que ja no és només a la nit, també durant el dia.