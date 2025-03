L'imam de Salt feia cinc anys que no pagava el lloguer i no era vulnerable

Salt, una localitat de 34.000 habitants a la província de Girona, porta dues nits cremant pels aldarulls del col·lectiu migrant i l'esquerra radical. La guspira que va encendre la metxa va ser el desnonament d'un imam subsaharià i la seva família. Els Mossos el van enxampar in fraganti intentant entrar novament al pis de forma il·legal, i això va motivar les protestes que han derivat en disturbis.

L'esquerra ha convertit un intent d'ocupació en una reivindicació pel dret a l'habitatge i contra l'especulació immobiliària. Acusen els poders locals, la policia i els jutges de racisme. Però la veritat no ha trigat a sortir a la llum.

Segons va destapar La mirada crítica de Telecinco, l'imam portava cinc anys sense pagar el lloguer del pis propietat d'una entitat bancària. A més, ni ell ni la seva família complien els requisits de vulnerabilitat per accedir a un habitatge social. Tot i així, l'ajuntament ha facilitat un habitatge social a la família malgrat no complir els requisits.

L'ajuntament s'alinea contra extrema esquerra

Ni aquesta concessió de l'ajuntament, ni els intents de mediació per part de la policia i de l'administració, han servit per apaivagar els ànims. Darrere de les protestes hi ha l'ultraesquerrà Sindicat de l'Habitatge. Asseguren actuar contra els desnonaments, l'especulació immobiliària i el racisme, ocultant però la veritable raó del conflicte.

L'ajuntament s'ha acabat posant del costat dels revoltats, malgrat la violència desfermada aquestes últimes nits contra la policia. És el món al revés. El govern municipal d'ERC exigeix als grans tenidors que cedeixin les seves propietats per fer habitatge social i proposa mesures socials com a antídot contra l'extrema dreta.

Tota aquesta situació ens porta a preguntar-nos què passaria si algun de nosaltres no pagués el lloguer durant cinc anys, i si l'ajuntament ens oferiria un habitatge social sense complir els requisits.

Aquí rau el fons de tota aquesta qüestió. Molts ciutadans estan cansats de veure com es favorixen alguns col·lectius en detriment de qui paga impostos i compleix amb les seves obligacions. I a més, el blanqueig de l'ocupació i la vulneració de la legalitat ha creat espais d'impunitat que afavoreixen l'auge de la delinqüència a Catalunya.