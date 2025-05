Una onada de robatoris posa en alerta els veïns d'un municipi del Maresme

La preocupació creix entre els veïns de Sant Cebrià de Vallalta, un municipi de l'Alt Maresme, que en les últimes setmanes ha estat escenari d'una sèrie de robatoris en habitatges, molts d'ells amb els propietaris dins.

Els residents d'urbanitzacions com Vistamar, Castellar d’Índies, Can Domènech, Can Bartomet i Can Palau afirmen que viuen "amb por constant" i denuncien un augment alarmant de la delinqüència a la zona. "Ja no ens sentim segurs ni mentre dormim", asseguren en un comunicat difós per l'Associació de Veïns. El relat col·lectiu reflecteix un malestar creixent i una sensació d'abandonament institucional.

En resposta a aquesta situació, els veïns han convocat una manifestació aquest diumenge 27 d'abril, coincidint amb la 24a edició de la Fira de la Maduixa, un dels esdeveniments més emblemàtics del municipi. La protesta està prevista per a les 10:30 h al nucli urbà de Sant Cebrià de Vallalta i pretén visibilitzar la urgència del problema davant veïns, visitants i representants institucionals.

L'objectiu principal: exigir un reforç immediat de la Policia Local, especialment a les urbanitzacions, on viu el 65 % de la població del municipi.

Inseguretat estructural: robatoris, ocupacions i narcotràfic

Més enllà dels robatoris en domicilis, els residents també alerten d'ocupacions il·legals, vandalisme, assalts a vehicles i, en alguns casos, l'aparició de plantacions de marihuana i laboratoris de droga en habitatges ocupats. En una recent operació, es van confiscar més de 4.000 plantes i es va detenir 11 persones.

Aquestes situacions, segons els veïns, no són fets aïllats sinó el resultat d'una manca crònica de recursos en seguretat i vigilància, especialment durant les nits i en períodes vacacionals, quan la plantilla policial resulta insuficient.

En el seu comunicat, els veïns reclamen mesures concretes: més agents policials, inversions en infraestructures bàsiques i l'elaboració d'un pla de seguretat específic per a les urbanitzacions del municipi. "No volem viure amb por a les nostres pròpies cases. No som ciutadans de segona. És hora que les administracions assumeixin la seva responsabilitat", conclouen els convocants.