VÍDEO | Un nou altercat a Sant Antoni revela la degradació d'aquest barri de BCN

Punt d'inflexió al barri de Sant Antoni de Barcelona, que fa temps que pateix un imparable procés de degradació. En menys de 24 hores hi ha hagut un ferit crític i un incendi. Els veïns fa temps que denuncien la inseguretat creixent en aquest barri, a causa de les obres de reforma i a la degradació de les ‘superilles’.

El primer succés va ocórrer dimarts, quan un home de 32 anys va resultar ferit crític per una agressió. La víctima és un sensesostre, i l'agressió va tenir lloc en un edifici en obres on malviuen persones sense llar i amb problemes d'addicció. La principal hipòtesi és que un indigent va agredir el jove quan es va negar a donar-li els diners.

Hores després, ahir, va tenir lloc un altre succés que va atraure l'atenció dels vianants. Una baralla entre dos indigents va acabar amb un matalàs cremat a la boca del metro de Sant Antoni. El foc de grans dimensions va provocar danys a la marquesina del metro i va obligar a mobilitzar els bombers i a tancar l'accés.

Veïns i oposició alcen la veu

Aquests dos successos han tornat a encendre les alarmes sobre la situació desesperada que es viu en aquest barri. La imatge de l'incendi ha estat viralment compartida a X aquestes últimes hores. Juntament amb les imatges se succeeixen els comentaris de veïns de Sant Antoni i de Barcelona en general, farts de la situació.

L'agrupació de veïns Salvem Sant Antoni ha enviat un missatge contundent, assegurant que el barri és "una bomba de rellotgeria". Adverteixen que ara els drogoaddictes sensesostre "ja s'ataquen entre ells", i que l'ambient al barri és irrespirable.

L'oposició també ha reaccionat. Jordi Martí recorda que "des de Junts Barcelona portem mesos denunciant la degradació del barri i recollint denúncies de veïns i comerciants". Critica la passivitat de l'equip de govern i assenyala directament a Jaume Collboni.

El regidor del PP Daniel Sirera també ha emès un missatge dur. "Gent drogada violenta s'agredeix i provoca disturbis mentre Collboni mira cap a un altre costat. A què espera? Farts del caos absolut", ha tuitejat.

La zona zero de la degradació de Barcelona

Sant Antoni ha pres el relleu del Raval com a zona zero de la degradació de la seguretat a Barcelona. Aquesta zona s'ha convertit en un punt neuràlgic de persones sense sostre, drogoaddictes i malfactors que han trobat refugi en les anomenades 'superilles'. També en edificis abandonats i zones d'obres, per la renovació de l'artèria principal.

Els veïns de tota la vida s'estan començant a marxar i en els últims mesos hi ha hagut un tancament general dels comerços. En els últims dies s'han succeït els robatoris, baralles i agressions. Un home va desfermar el caos la setmana passada amb una arma de foc, i hi va haver dos ferits per arma blanca.