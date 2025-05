Ha tornat a passar: una dona defensa una carterista al metro de Barcelona

A força d'anys i anys de projectes impossibles, Catalunya s'ha convertit en la seu de les situacions polítiques i socials més cridaneres. Una de les més recents l'hem vista al metro de Barcelona fa unes poques setmanes. Segons va transcendir a les xarxes socials, una dona es va encarar amb un grup de 'caça carteristes' que havien enxampat robant a una d'aquestes carteristes.

En les imatges, que es van fer virals, es veu una noia jove enfadant-se amb el grup que ha caçat la lladre. La jove demana que deixin marxar la lladre perquè "què més dona una cartera". Davant la incredulitat dels presents, la jove diu que el que a ella li importa és que "li toquin":

Doncs bé, el cas és que aquesta situació s'ha tornat a repetir. El patró és el mateix: un grup de persones caça una carterista al metro, i de sobte surt una jove a defensar-la. En aquesta ocasió, la jove diu que "vostès no són policies, cinc homes a una dona". Per la seva banda, la persona que ha caçat la carterista li retreu que "et pot arribar a tu també, ho saps":

Novament, els comentaris a les xarxes mostren la incredulitat dels ciutadans davant aquesta situació. Són majoria els que no entenen de cap manera com algú pot defensar una carterista que, a més, el més probable és que sigui multireincident. "Això és perquè no li han robat el moneder a ella un parell de vegades", "Doncs que li robin a ella, que li robin els mitjons si ho veu bé". "Realment la gent ha perdut el seny", "això no és la primera vegada que passa", diuen els usuaris a les xarxes.

La multireincidència impune

Per ara, el problema de la multireincidència continua igual. Com és sabut, el principal obstacle per resoldre-ho és la impunitat legal vigent. I és que, amb els buits jurídics que existeixen, a més de la saturació judicial, els multireincidents poden acumular sense conseqüències centenars i centenars de delictes.

En teoria, el Congrés dels Diputats va aprovar una reforma legal per endurir el Codi Penal. A més, el Govern va informar que el Ministeri de Justícia havia autoritzat la creació de nous jutjats i dotacions de recursos per a Catalunya. Però la veritat és que aquestes reformes encara no han arribat a la realitat del carrer. El metro de Barcelona n'és una bona mostra.