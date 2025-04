Catalunya toca fons: una dona, indignada perquè no deixen 'treballar' a una carterista

El nivell de degradació a Catalunya ha assolit un nivell tan alt que estem assistint a escenes que freguen fins i tot l'absurditat més absoluta. S'imaginen algú defensant el dret dels carteristes a treballar? A la Catalunya actual tot és possible, fins i tot això.

Ha passat al metro de Barcelona, on les anomenades patrulles ciutadanes han aconseguit interceptar una de les carteristes habituals. Una passatgera ha increpat les persones que retenien la carterista. La seva intenció era retenir-la fins a l'arribada de la policia, perquè la identifiquessin i la registressin.

Però han estat increpats per una dona que demanava indignada que alliberessin la carterista. "Però si és una carterista", deien els altres atònits. "M'és igual", responia la dona.

A partir d'aquí, l'escena adquireix tints del més surrealista. La dona diu que "què més dona una cartera" i que a ella el que li molesta "és que em toquin". Per a aquesta dona, que et robin no té cap importància, una opinió que genera estupefacció en la resta de passatgers.

Reflex del que passa a Catalunya

Encara que ens pugui semblar graciós o anecdòtic, aquesta opinió no dista gaire del que pensen moltes persones a Catalunya. De fet, el blanquejament de la delinqüència i la seva protecció ha guiat les polítiques públiques de seguretat a Catalunya durant anys. Aquesta és la raó precisament del nivell de degradació que pateixen avui en dia els catalans.

Però una part de Catalunya també està despertant. Molts ciutadans s'han cansat de pagar cada vegada més impostos per no poder sortir tranquil al carrer. O anar a treballar en transport públic sense por que et robin.

Això es reflecteix en els més de 500 comentaris que acumula el vídeo a la plataforma X. Missatges indignats amb aquells que protegeixen els delinqüents. I altres que ja s'ho prenen a broma, afirmant que "això comença a ser surrealista".

"Increïble però cert, el nivell d'estupidesa i de cervell fregit del personal és tremendo", comenta Isabel. "Són els mateixos que defensen els okupes, inquiokupes, immigrants il·legals i altres delinqüents", apunta Marísedes. "Jo vull veure què farà aquesta que defensa els carteristes quan li robin a ella la cartera i el mòbil", diu Cristian.