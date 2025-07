El Govern de Salvador Illa destinarà 8 milions més a projectes de cooperació

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va reiterar recentment al Parlament el seu compromís amb l'ajuda al desenvolupament i la cooperació exterior. Va ser enmig d'un intens debat per les crítiques de l'oposició. Partits com Vox i Aliança Catalana van retreure el malbaratament en acció exterior mentre a Catalunya col·lapsen els serveis públics.

El Govern Illa compleix la seva paraula i acaba d'anunciar una nova injecció de 8 milions per reforçar les polítiques de cooperació. Ho ha fet el conseller d'Exteriors, Jaume Duch, des de la seva visita oficial al Marroc.

Acció Exterior va ser un dels sectors estratègics del Govern de Pere Aragonès. Una de les condicions que el PSC va pactar amb ERC a canvi de la investidura de Salvador Illa va ser blindar la despesa d'aquest departament. En els pressupostos de 2024, el govern català va destinar 42,7 milions a la cooperació, i 57,1 a la Secretaria d'Acció Exterior (segons informació de Vozpópuli).

Els partits de l'oposició van posar el crit al cel després de conèixer en què es gasta el Govern els diners dels catalans. Es tracta de 70 projectes com la creació de comunitats inclusives a Palestina (500.000 euros) o la lluita contra el masclisme al Marroc (300.000 euros). Mentrestant, a Catalunya les ajudes a la dependència no arriben a la majoria de qui les necessita.

Quan l'oposició va denunciar aquesta injustícia, els partits del govern i els seus adlàters els van acusar d'extrema dreta. Ara el Govern redobla la seva aposta per la cooperació amb una generosa injecció de diners que podria haver-se destinat a persones necessitades a Catalunya.

El Marroc, un dels països més beneficiats

El Govern de la Generalitat aposta per un augment de les ajudes a la cooperació després que Donald Trump tallés l'aixeta a totes aquestes organitzacions. "Davant d'aquest escenari", apunta l'executiu català, "reafirmem el nostre compromís amb la solidaritat i la cooperació internacional". La seva prioritat és "el suport a la democràcia i els drets humans, la cooperació feminista i l'acció humanitària".

Així ho ha anunciat el conseller Duch, que es troba precisament a Tànger per visitar alguns dels projectes de cooperació finançats des de Catalunya. Segons ha anunciat, aquesta nova aportació suposarà un increment del 20% per a la cooperació.

Un dels països més beneficiats serà precisament el Marroc. Allà, la Generalitat té en marxa projectes com el del centre de menors víctimes col·laterals de la violència de gènere. Tot i que a Catalunya un de cada tres infants i adolescents es troba en risc de pobresa o exclusió social, el Govern veu apropiat augmentar els recursos per a tercers països.

800.000 euros més per a l'UNRWA

A més, el conseller Duch ha anunciat 800.000 euros més per a l'UNRWA, l'agència de les Nacions Unides per als refugiats de Palestina. Aquesta organització està sent investigada pels seus possibles vincles amb el terrorisme islamista. Molts països occidentals, com els Estats Units, Alemanya i Suïssa, han suspès les ajudes a aquesta oenagé.

Aliança Catalana i Vox van demanar la suspensió immediata de les ajudes a l'UNRWA des de Catalunya. El Govern no només no les suspèn, sinó que els dona més diners. Amb aquesta nova aportació ja són més de 8,4 els milions que ha destinat Catalunya a aquesta agència des de 2004.

"Amb aquestes accions, el Govern consolida el seu vincle i compromís amb les organitzacions multilaterals en un context internacional de desconfiança creixent cap al multilateralisme", es pot llegir a la web del departament.