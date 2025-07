Indignació majúscula amb TV3 per no cobrir l’incendi de Paüls: ‘Vergonya’

La televisió pública de Catalunya ha tornat a quedar a l'alçada del betum. TV3 ha ignorat el greu incendi que des d'ahir al migdia ha cremat 2.300 hectàrees a Paüls, al Baix Ebre (Tarragona). Les xarxes socials s'han omplert de missatges d'indignació per la degradació dels mitjans públics catalans.

La deixadesa dels serveis informatius és tal que els catalans han hagut de seguir el minut a minut des del canal de Twitch de Gerard Romero. Els catalans estan tips de pagar una fortuna per una televisió que es dedica a fer ideologia i cobrir notícies irrellevants. Així ho han fet saber a través de les xarxes socials.

Missatges d'indignació contra TV3

"Confinats i sense cap mitjà públic que informi de com evoluciona la situació", s'ha queixat Júlia des de les Terres de l'Ebre. També ha lamentat que quan passa alguna cosa a València o a qualsevol racó del món hi van corrents.

“Tres pobles a punt de cremar, la gent sense informació, i vosaltres fent reportatges sobre el PSOE. Us mereixeu el pitjor, sou xusma”, apunta un altre espectador indignat.

“Que trista la cobertura de TV3 de l'incendi de Paüls”, lamenta Jordi. “El foc ja ha creuat l'Ebre i ells fent retransmissions amb informacions desfasades”

Malament i tard: informacions desfasades

Quan TV3 se n'ha adonat ha volgut reaccionar, però ja era massa tard i ha estat encara pitjor. Els telespectadors han acusat la televisió pública catalana d'emetre informacions de feia dues hores fent veure que eren en directe.

"Quin Govern tenim, a la televisió pública no diuen res de l'incendi tan greu a Paüls. Notícies de Rússia, Estats Units, vergonya i cap notícia en directe", es queixa una catalana. "És vergonyós el que està fent TV3 amb l'incendi de Paüls", ha exclamat Ruth.

La Marina critica que "se'ns cremen les Terres de l'Ebre però a TV3 encara no ho deuen saber". Moltes crítiques van dirigides al centralisme de la televisió pública catalana, que només atén el que passa a Barcelona i té el territori descuidat. "On sou", pregunta la Laia, "estem vivint una catàstrofe i només ens assabentem pels vídeos que corren per les xarxes".

Crítiques també al Govern

També han aparegut crítiques a les xarxes socials contra el Govern i els seus representants. Lamenten que la consellera d'Interior Núria Parlon no sàpiga ni pronunciar el nom dels pobles afectats. Ha dit Paulls en lloc de "Paüls", i "El Far de Carles" en lloc de "Alfara de Carles", com han assenyalat a X.

Després de l'augment pressupostari de 2023 TV3 costa 44 euros a cada català, el doble, per exemple, del que costa TVE. Tot i el car que és, la cadena fa temps que experimenta un descens de la qualitat i una deriva ideològica impròpia dels mitjans públics.

Fets com aquest demostren a més la desafecció creixent dels catalans cap a una televisió que sempre va ser referent a Catalunya.