El Govern gasta 24 milions en projectes com 'crear comunitats inclusives a Palestina'

Aquesta setmana, les xarxes han rescatat un vídeo del passat mes de desembre del diputat de Vox al Parlament, Alberto Tarradas. En ell, Tarradas detalla com la Generalitat de Catalunya malgasta més de 24 milions d'euros en "projectes de cooperació internacional". Un vídeo i diverses publicacions que farien radicalitzar a qualsevol. Per què? Anem a veure-ho.

Tot i que Catalunya és un infern fiscal (per exemple, és la comunitat que té més impostos i tributs propis), la Generalitat ha finançat amb 500.000 euros un "projecte feminista" anomenat "Empoderades i resilients. Construint comunitats inclusives a Palestina". Malauradament, hi ha uns 70 projectes similars més. I Alberto Tarradas ha anat detallant alguns d'ells, provocant la indignació dels usuaris a les xarxes.

"Cossos, sexualitats i territoris lliures de violències patriarcals a Guatemala". Subvenció: 499.698 euros. Seguim. "Protecció, autocura i incidència per a defensors i defensores del moviment de comunitats per l'aigua Q'ana Ch'och davant l'expansió de l'agronegoci de la palma aceitera a Guatemala". Subvenció: 300.000 euros. No se'n vagin, que encara n'hi ha més.

"Millora dels serveis de prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes digitals al Marroc". També 300.000 euros. "Defensa dels drets humans, el territori i la biodiversitat a la Zona de la Reserva Camperola del Valle del Río Cimitarra, Colòmbia". Uns altres 300.000 euros. "Dones empoderades, organitzades i enfortides, trenquen barreres de gènere i exerceixen el seu dret a una vida lliure de violència a Moçambic". Aquí pugem fins als 500.000 euros una altra vegada.

Més projectes a Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Mèxic... i així fins a uns 70 més. "En això gasta la Generalitat els teus diners", sentencia Alberto Tarradas en cadascuna de les seves publicacions de denúncia. Tots aquests projectes han rebut una subvenció aquest 2024 de part de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, que depèn de la Conselleria d'Acció Exterior. Aquestes subvencions formen part del pressupost de l'any passat que el Govern de Pere Aragonès va haver de prorrogar. Per tant, són els de 2023 que van pactar en el seu dia ERC i el PSC.