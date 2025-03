El Gobierno, més a prop de perdonar Laura Borràs i impedir el seu empresonament

Junts segueix aconseguint tractes de favor del Govern de Pedro Sánchez per als seus dirigents processats i condemnats. Ara és Laura Borràs qui podria no entrar a presó gràcies a la intervenció de la Fiscalia en favor de la seva exculpació. Junts utilitza així la seva posició de soci estratègic per condicionar el Govern en les situacions judicials.

Laura Borràs va ser condemnada a quatre anys i mig de presó, tretze d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros. El Tribunal Suprem va confirmar recentment la condemna, pels delictes de prevaricació administrativa i falsedat documental.

L'entorn de Junts ha considerat des del principi que el judici i la condemna a Laura Borràs entrava dins de la dubtosa praxi del lawfare. És a dir, que la jutjaven per qui era i no pels fets. Van denunciar, entre altres coses, la desproporció de la pena en relació amb els delictes jutjats.

El Govern tindrà l'última paraula

Un cop rebutjada l'aplicació de l'amnistia en no complir els requisits, Borràs va sol·licitar a través dels seus advocats l'indult. La porta la va obrir la pròpia magistratura. Concretament el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va recomanar l'indult parcial atenent a la desproporcionalitat del càstig.

Els advocats han sol·licitat al TSJC que formalitzi la petició al Govern. De moment, la Fiscalia s'ha pronunciat favorablement a que Laura Borràs no hagi de trepitjar la presó mentre es tramita l'indult.

El Ministeri Fiscal sosté que la suspensió de l'execució de la pena de presó evitaria “possibles perjudicis a la condemnada” en cas que l'indult es resolgui favorablement. El perdó seria només per la via penal, així que es mantindria la inhabilitació i la sanció econòmica. Un cop el TSJC formalitzi la petició d'indult, la decisió quedarà en mans de la fiscalia, o sigui, del Govern.

Junts no farà caure a Pedro Sánchez

Aquesta és una mostra més dels beneficis que està obtenint Junts en sostenir el Govern de Pedro Sánchez. La qual cosa justifica aquells que diuen que Puigdemont no va investir a Pedro Sánchez per beneficiar Catalunya. Sinó per obtenir càrrecs, subvencions i prebendes, així com favors com el que està a punt de rebre l'expresidenta del Parlament.

És també un bany de realitat de com utilitza el Govern la judicatura per afavorir els seus socis estratègics. És la demostració que Junts no farà caure el Govern de Pedro Sánchez, perquè té poc a guanyar i molt a perdre.