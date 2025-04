L'alcalde de Junts a Vic, de les 'percepcions' a demanar ajuda contra la delinqüència

L'alcalde de Junts a Vic, Albert Castells, ha comparegut aquesta setmana per demanar ajuda contra el problema de la multireincidència. Després que l'oposició denunciés l'augment de la delinqüència, l'alcalde ha establert la seguretat com a prioritat número u. Castells ha enviat un missatge de tolerància zero amb els delinqüents, i ha demanat la col·laboració de tothom per acabar amb el problema.

L'alcalde ha explicat que la Guàrdia Urbana ha detingut dues persones imputades per diversos delictes com robatoris amb violència i danys en vehicles. Els dos detinguts ja són a presó, segons ha dit.

Castells també assegura haver-se reunit amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per exposar-li la situació al municipi. L'alcalde li ha demanat “més reforços i més accions” per fer front a aquesta problemàtica. Ha agraït a Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra la seva tasca, i ha animat els ciutadans a denunciar qualsevol delicte per petit que sigui.

Canvi de discurs

El missatge d'Albert Castells és molt contundent. Ha insistit que cal acabar amb la multireincidència, i ha demanat "expulsar les persones en situació irregular que cometen delictes".

Però fa només uns dies la seva tinenta d'alcalde i responsable de la seguretat, Elisabet Franquesa, justificava la delinqüència. Va ser al ple municipal, responent a una pregunta de l'oposició sobre l'augment dels robatoris en comerços i domicilis. Franquesa va justificar els lladres perquè "les seves dificultats de la vida fa que no siguin del tot conscients quan actuen en certs moments".

El discurs d'aquesta setmana d'Albert Castells és una clara resposta a les crítiques al seu govern per la seva gestió de la seguretat. Especialment després del rebombori que van generar les paraules de la seva regidora. La seva crida a acabar amb la multireincidència marca un punt d'inflexió.

En el balanç del primer any de la legislatura, el govern municipal va atribuir la inseguretat a una falsa percepció per part de la ciutadania. “La percepció de la ciutadania no reflecteix les dades favorables i la millora de la seguretat”, va dir Franquesa el 27 de juny de 2024. La tinenta d'alcalde va defensar la tasca del consistori en aquest apartat.

Però les dades desmenteixen el relat oficial. Segons xifres del Ministeri de l'Interior, 2024 es va saldar amb un augment del 14% de la criminalitat convencional a Vic, auspiciada sobretot per l'alarmant increment dels robatoris.

Giro a la dreta

El govern municipal a Vic sembla estar donant un gir en el sentit de molts altres municipis on governa el seu partit. Castells adverteix de les conseqüències de l'arribada massiva d'immigrants a ciutats com Vic. També demana una revisió urgent de les polítiques de padró i les ajudes socials.

Junts a Vic tracta així de frenar l'auge de formacions com el PP i Som Identitaris, que denuncien obertament la immigració massiva i la delinqüència. Se suma als alcaldes de Junts que han endurit el seu discurs i han arrossegat el partit a la dreta. Com Marc Buch, a Calella, o Jordi Masquef, a Figueres.