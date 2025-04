TV3 segueix amb la seva croada ideològica i anima a 'no casar-se amb homes ni tenir fills'

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) segueix amb la seva deriva woke, malgrat la neutralitat que se suposa que haurien de tenir els mitjans públics. En els últims anys, TV3 i Catalunya Ràdio han intensificat la seva croada ideològica. Per exemple, promocionant en els seus espais les teories del feminisme radical que parteixen de l'odi als homes.

Un d'aquests espais és Les dones i els dies, un podcast de Catalunya Ràdio dirigit per Montse Virgili. “En aquest programa trobareu històries humanes, sentit de l'humor, cultura, ciència i reflexió”, diu en la seva carta de presentació. I afegeix que “vol fer reflexionar i no excloure ningú”.

Tanmateix, el podcast estrena un nou capítol sobre un moviment sud-coreà que predica “un món sense homes”. L'escriptora Mar Garcia Puig presenta la temàtica en un vídeo promocional. “Ha arribat el moment de passar dels homes?”, es pregunta l'escriptora.

També fantasia amb una “utopia feminista” on “els homes no existeixen” i les dones viuen “lliures de violència, guerres i pors”. Aquesta és precisament la idea del moviment 4B, que està agafant força a Corea del Sud. Els seus principis són no casar-se amb homes, no donar a llum, no sortir amb homes i no tenir sexe amb homes.

Aquestes dones parteixen de la idea que tots els homes són irremeiablement misògins i patriarcals. El moviment s'ha estès als Estats Units, després de la victòria de Donald Trump. “Aquestes dones estan enfadades i no els falta raó”, diu l'escriptora.

Acaba preguntant-se si “seguirà estenent-se al voltant del món el ‘no’ als homes” i si “és possible imaginar-se un món sense homes”.

No és una novetat

El problema no és abordar un moviment com aquest que pot tenir el seu interès com a curiositat o des d'un punt de vista sociològic. El que resulta polèmic és la simpatia amb què es presenten aquestes idees, amb les quals el programa sembla congeniar. I no és una novetat.

TV3 i Catalunya Ràdio fa temps que difonen les teories més radicals del feminisme que parteixen de l'odi als homes i a la família. Els mitjans públics catalans sobredimensionen un feminisme minoritari que culpa els homes de tot. Són constants els missatges que qüestionen la família i la maternitat com a elements d'opressió patriarcal.

Crítiques a les xarxes socials

El vídeo publicitat a través de X ha provocat novament la indignació de molts catalans. Gent que es pregunta "què aporta aquest moviment i perquè Catalunya Ràdio se'n fa ressò. "Qualsevol diria que hi ha una agenda darrere de tant contingut en la mateixa direcció.

Molts acusen TV3 i Catalunya Ràdio de bombardejar amb missatges que criminalitzen la maternitat per fomentar un descens de la natalitat. "De ser una de les millors televisions públiques a una brossa woke", afirma un dels comentaris.

Adverteixen també que els mitjans públics catalans difonen un feminisme que és minoritari. "Doncs jo m'he casat dues vegades, he parit dos, surto amb molts homes i intento tenir sexe quan em ve de gust", diu Pili. Un exemple de com han degenerat els mitjans públics catalans d'esquena al comú de la ciutadania.