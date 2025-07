Els funcionaris adverteixen d’un imminent col·lapse de les urgències a Catalunya

El sistema sanitari públic a Catalunya travessa un moment crític. La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha advertit sobre un possible col·lapse de les urgències hospitalàries en les pròximes setmanes. Les causes principals: el tancament de llits durant l'estiu i la manca alarmant de personal sanitari.

Segons dades del sindicat, l'Institut Català de la Salut (ICS) no està cobrint les baixes laborals, reduccions de jornada, permisos ni vacances del personal. Aquesta manca de cobertura està provocant greus conseqüències en el funcionament diari dels centres de salut.

Des de CSIF s'ha denunciat que, en l'últim any, han quedat sense cobrir més de 3.000 places. Aquesta xifra recorda les retallades sanitàries de 2010, quan milers de professionals van ser apartats del sistema públic. Segons el sindicat, la situació actual suposa un retrocés similar al d'aquella època.

Tancament de llits i sobrecàrrega de feina

Un dels principals problemes assenyalats és el tancament estacional de llits hospitalaris. Durant els mesos d'estiu, aproximadament un 20% dels llits queden inutilitzats.

Aquesta mesura, presa de manera habitual per motius pressupostaris, està generant un escenari preocupant. Les urgències, que ja es troben saturades, podrien arribar a col·lapsar completament si no es prenen mesures urgents.

El personal sanitari està patint les conseqüències d'aquesta manca de planificació. Des de CSIF denuncien que els treballadors de l'ICS suporten una sobrecàrrega de feina que consideren insostenible. Asseguren que ja no es pot garantir una atenció segura ni digna, ni per als pacients ni per als mateixos professionals.

Risc davant una possible nova emergència sanitària

La situació és tan crítica que, segons el sindicat, el sistema no estaria preparat per respondre davant una nova emergència, com una futura pandèmia. En paraules de CSIF: “No hi ha personal suficient per atendre la situació actual, i molt menys per afrontar una crisi sanitària”.

Aquest advertiment posa en evidència la fragilitat del sistema públic de salut a Catalunya. La manca de reforços, unida a la retallada de recursos, està portant al límit tant professionals com pacients.

Els usuaris, els més perjudicats

CSIF destaca que la ciutadania està pagant les conseqüències d'aquesta situació. Tot i que els impostos financen el sistema de salut, els usuaris no reben l'atenció que mereixen. Les llistes d'espera s'allarguen, les consultes estan saturades i el nivell d'atenció es deteriora cada cop més.

Exigeixen una resposta immediata al Departament de Salut

Davant aquest panorama, l'organització sindical ha exigit al Departament de Salut i a la direcció de l'ICS una solució immediata. Reclamen un reforç pressupostari urgent per poder cobrir totes les vacants de personal. També sol·liciten un pla estructural per estabilitzar les plantilles i garantir un funcionament adequat dels centres sanitaris.

Per a CSIF, actuar ara és vital per evitar un col·lapse total del sistema. La situació, segons afirmen, no pot esperar més.