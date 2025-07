Deixen en evidència els Comuns després de dir que no tenen 'cap cas de corrupció'

La líder dels Comuns a Barcelona, Janet Sanz, diu que “no tots els polítics són iguals” i que la seva formació no té “cap cas de corrupció”. La regidora ha defensat la gestió neta del seu partit durant vuit anys al govern municipal. Ha reafirmat el seu “compromís” contra la corrupció, com a credencial per “tornar a guanyar” a Barcelona.

Fa només uns dies, el portaveu del grup parlamentari David Cid va afirmar al Parlament que els Comuns no tenen cap cas de corrupció. Els ecosocialistes temen veure’s perjudicats pel seu suport al Govern de Pedro Sánchez, esquitxat per la corrupció. D’aquí la seva insistència a subratllar la netedat de la seva formació.

Però Janet Sanz ha rebut una resposta a la seva publicació a X. Una usuària li treu els colors recordant els “fraccionaments de contractes”, el “nepotisme” i el “despilfarro” a la Copa Amèrica: “De debò pots tenir la barra de presumir d’alguna cosa?”

Fraccionament de contractes

Cal recordar que la Sindicatura de Comptes va criticar durament la gestió de contractació pública d’Ada Colau. Sota el seu govern gairebé el 40% dels contractes menors van ser fraccionats, sent l’ajuntament de tot l’Estat que més recorria a aquesta fórmula. D’aquesta manera podien adjudicar més contractes a dit. El govern d’Ada Colau va adjudicar en un sol any 64 contractes menors a dit, al límit de la legalitat.

Més enllà de Barcelona, el partit també s’ha cremat els dits en algun altre ajuntament.La justícia està investigant l’exalcalde d’Altafulla, actualment diputat a les Corts, Fèlix Alonso. El govern ecosocialista hauria fraccionat contractes adjudicats a una consultora administrada per Joan Herrera (ICV) i Joan Ignasi Elena (ERC).

El govern de Colau també va ser reprès pel Comitè d’Ètica per la contractació sense escrúpols de familiars. El comitè va emetre un informe molt contundent el 2020 contra la contractació com a assessora d’Alicia Ramos, parella de l’aleshores regidora d’habitatge, Lucía Martín. Aleshores, a l’equip de Colau ja constaven mitja dotzena de càrrecs col·locats.

La credibilitat dels Comuns, per terra

L’escàndol de la Copa Amèrica, que també es menciona al tuit, ha suposat un enorme desprestigi per als Comuns a Barcelona. L’esdeveniment es va contractar sota el mandat d’Ada Colau assegurant que hi hauria un retorn econòmic per a la ciutat. Després es van desdir, al·legant que havien estat víctimes d’un engany.

Els comentaris a la publicació de Janet Sanz a X són aclaridors de la pèrdua de credibilitat de la formació.

"Heu deixat la ciutat feta un desastre, la putrefacció és molt pitjor que la corrupció", diu un comentari. "Heu destrossat la millor ciutat del món en vuit anys, de què parles?", critica un altre. Un barceloní enfadat li recorda "el nepotisme més descarat i el fraccionament de contractes per no haver de fer licitacions"