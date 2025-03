Giorgia Meloni dona una lliçó a Irene Montero sobre com protegir les dones

El relat oficial ens ha dit que Irene Montero va ser la ministra més feminista de la història i que Giorgia Meloni és una feixista. L'exministra d'Igualtat espanyola sempre es va oposar a augmentar els càstigs per reduir la violència de gènere. Les dades indiquen que durant el seu mandat no només no es va reduir la violència contra les dones, sinó que van augmentar els crims i les agressions sexuals.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha presentat un projecte de llei per endurir les penes per violència de gènere. Contemplarà fins i tot la cadena perpètua en casos com l'assassinat o la violació. Una mesura valenta que pretén reduir la violència contra les dones.

El Govern Meloni compleix així amb una de les seves promeses electorals, que tenia a veure amb la mà dura contra la delinqüència. En aquest cas, el feminicidi passarà a ser un delicte tipificat de forma independent i associat a penes més dures. La primera ministra italiana demostra el seu compromís amb aquesta xacra, i s'enfronta a la concepció bonista del feminisme més radical.

Una llei ambiciosa per acabar amb la violència de gènere

Itàlia és un país especialment colpejat per la violència contra les dones. El 2024 es van batre tots els rècords amb un feminicidi cada tres dies, cosa que ha augmentat les peticions per a un enduriment de les penes. El pas fet ara pel Govern italià representa un abans i un després en la persecució d'aquest delicte.

El projecte de llei, que ara haurà de recórrer un llarg camí abans de ser aprovat, se centra sobretot en els feminicidis. Però va més enllà i endureix també les penes davant delictes com l'assetjament i el maltractament quan existeixi l'agreujant de la dominació de gènere.

Si s'acaba aprovant, els presos per delictes més greus de violència de gènere no tindran dret a beneficis penitenciaris com la resta dels reclusos. A més, es perseguiran pràctiques com l'ablació genital o ruixar el rostre d'una dona amb àcid. A més es reformaran els protocols judicials per atendre més directament les víctimes.

L'esquerra a Espanya s'oposa

La reforma legislativa impulsada a Itàlia obre un camí a Espanya, on partits com Vox han proposat l'enduriment de les penes per a assassins i violadors. Partits com PSOE i Podemos s'hi van oposar. És més, la llei del només sí és sí promoguda per l'esquerra ha motivat que gairebé mil violadors hagin vist rebaixades les seves penes.

L'esquerra a Espanya continua sent fonamentalment antipunitivista. La qual cosa significa que s'oposen a l'enduriment de les penes, per diverses raons. No només pensen que no serveix de res, sinó que a més ho veuen com un menyscabament dels drets fonamentals dels delinqüents i els presos.

Mentre l'esquerra es resisteix a abandonar aquest relat, les xifres de dones violades i assassinades continua pujant any rere any. Fins i tot després d'haver tingut el ministeri d'Igualtat més feminista de la història.