Catalunya, fora de control: 70 tiroteigs i 400 armes de foc intervingudes el 2024

L'increment dels robatoris, les baralles, les ocupacions, els apunyalaments i les agressions sexuals van ser el primer indicador que alguna cosa no anava bé a Catalunya. Però ha estat l'augment dels homicidis i els tirotejos relacionats amb el crim organitzat el que ha fet saltar definitivament les alarmes.

2024 va ser l'any del gran repunt de la violència en una Catalunya ja molt castigada per l'augment de la delinqüència. Els Mossos van registrar en total 69 intercanvis de trets, la qual cosa suposa 5 tirotejos al mes i un 23% més que l'any anterior. A més, van intervenir 445 armes, que representa un increment del 14% respecte al 2023.

D'entre les armes requisades, 21 eren armes de guerra. Una dada que alerta sobre la perillositat de la violència que s'ha desfermat a Catalunya. Els catalans ja no viuen només exposats diàriament a la delinqüència, sinó també a la violència desfermada de les guerres entre narcos.

2025, camí de rècord

Als dades de 2024 cal sumar la successió de tirotejos i homicidis protagonitzats per clans i màfies en el que portem d'any. Preocupa la situació en barris com La Mina o Sant Cosme, però també en ciutats com Badalona o L'Hospitalet. Al gener hi va haver un tiroteig de pel·lícula amb més de 200 trets, i cinc homicidis en cinc dies.

Sense anar més lluny, un doble tiroteig a Terrassa va deixar un mort i un ferit aquest cap de setmana. La policia ho investiga com un ajust de comptes entre bandes dominicanes per la droga. La guerra entre narcos s'ha recruat en els últims mesos a Catalunya.

El 2023 hi va haver onze homicidis amb pistola a Catalunya, i set el 2024. Aquest any ja en van tres en només dos mesos. Segons la policia autonòmica catalana, tots aquests homicidis estan vinculats al tràfic de droga.

Un altre aspecte que preocupa és la proliferació d'armes de foc, que eren una excepció fa dos anys i ara s'han normalitzat. El 45% de les armes intervingudes són pistoles, mentre que el 55% són armes llargues. La Conselleria d'Interior ha invertit més d'un milió d'euros en un pla específic contra les armes de foc.

Les màfies prenen Catalunya

La situació és preocupant perquè a poc a poc Catalunya es va acostant a la situació d'altres llocs com Marsella o Suècia. En aquests moments, la policia no té cap dubte que Catalunya és ara mateix un dels epicentres del crim organitzat a Europa. I la raó està en la consolidació del cultiu de marihuana en l'última dècada, i la guerra de les màfies pel control d'aquest mercat.

Els mossos adverteixen de la instal·lació a Catalunya de les màfies més perilloses del món que lluiten pel territori. Aquestes bandes utilitzen armes llargues com AK-47, típiques de paradisos criminals com Mèxic i Colòmbia.

La major preocupació és que Catalunya acabi convertint-se en Suècia, on la violència s'ha escapat totalment del control de les autoritats. En part perquè les bandes criminals utilitzen menors inexperts per dur a terme els assalts, i sovint la situació se'ls acaba escapant de les mans. Allà ja hi ha hagut diversos civils morts de forma col·lateral per la guerra entre bandes, i aquest és el major temor ara mateix de les autoritats catalanes.