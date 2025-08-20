El gihadista detingut a Catalunya, un immigrant il·legal que havia estat a la presó
Va entrar de manera il·legal a Melilla fa dos anys després de passar per la presó per radicalització islamista
La Policia Nacional va detenir aquest dilluns a Vallfogona de Balaguer, Lleida, dos joves de 24 i 26 anys per presumpta vinculació amb el terrorisme islamista. El jutge va deixar el més jove en llibertat, però va decretar presó preventiva per al més gran. El País revela que va entrar il·legalment a Melilla fa dos anys, després d’haver estat a la presó al Marroc.
Les primeres informacions ja apuntaven a un alt nivell de radicalització d’aquest individu, que a més, segons la policia, era reincident. El jove havia estat empresonat al Marroc per delictes similars. Després de sortir en llibertat, va entrar il·legalment a Espanya i va fixar la seva residència a la província de Lleida per continuar amb la seva activitat.
La policia sosté que des d’allà hauria realitzat tasques de captació, adoctrinament i autocapacitació de terceres persones. També creuen que l’altre detingut, que ha quedat en llibertat provisional, hauria estat captat per ell. Segons l’informe policial, “accedia de manera sistemàtica i continuada a webs amb material gihadista”.
Durant l’escorcoll al seu domicili, la policia va confiscar diversos dispositius informàtics que podrien aportar més llum a la investigació. En un primer accés al seu telèfon mòbil van trobar material violent i contacte amb possibles combatents de l’Estat Islàmic. La investigació apunta també que el detingut tenia la intenció de desplaçar-se a zones de conflicte.
El perill latent de l’islamisme radical
Aquestes noves informacions introdueixen un debat incòmode, el de la vinculació entre la immigració il·legal i l’amenaça gihadista. Organitzacions com Estat Islàmic podrien estar utilitzant la immigració il·legal com a porta d’infiltració a Europa. Un cop en territori espanyol, els seus fidels es dediquen a la captació i radicalització sobretot dels més joves.
Des de l’inici de la guerra a l’Orient Pròxim, l’activitat gihadista s’ha multiplicat al nostre país. Però les organitzacions terroristes també han canviat les seves estratègies per ampliar la seva influència. Han escapat de la pressió policial a les comunitats musulmanes i les mesquites per penetrar en els joves a través d’internet i les xarxes socials.
Casos com aquest demostren la necessitat de prendre seriosament aquesta amenaça. Sobretot a Catalunya, on es produeix una de cada tres detencions a tot l’Estat espanyol. La immigració il·legal, la reincidència i els joves són factors a tenir en compte.
