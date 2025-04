La Generalitat donarà 14 milions en subvencions a mitjans catalans, més que el 2024.

Arriba el moment favorit de l'any per a la premsa subvencionada a Catalunya. La Generalitat ha habilitat diverses línies de subvencions per a mitjans catalans, i atenció perquè aquest any són generoses. Davant dels 13,2 milions atorgats l'any passat per ERC, el Govern de Salvador Illa puja la quantitat fins als 14,1 milions d'euros.

La Generalitat ofereix suculentes sumes de diners en forma de subvencions estructurals i subvencions per projectes. Les primeres tenen com a finalitat promocionar el català en l'àmbit mediàtic, mentre que les segones s'atorguen per iniciatives concretes. En la pràctica, serveixen per sostenir un ecosistema mediàtic favorable al poder.

Més diners per a subvencions estructurals

Aquest any es destinaran 11 milions d'euros per a les subvencions estructurals. Les publicacions en paper optaran a 5,6 milions (3,2 per a diaris impresos i 2,3 per a publicacions no diàries). Aquest sector es veurà especialment beneficiat, ja que és un terç més dels 4,2 milions de l'any passat.

Pel que fa als mitjans digitals, es destinaran 3,3 milions respecte als 2,9 del 2024. Les ràdios, que l'any passat van rebre 728.000 euros, aquest any rebran 1,2 milions. Les televisions rebran un milió d'euros, davant dels 675.000 de l'any passat.

Per compensar l'augment de les subvencions estructurals, aquest any s'han rebaixat les subvencions per projectes de 4,7 a 2,8 milions d'euros. La majoria es destinaran a editors de premsa, mentre que la resta anirà per a ràdio i televisió.

Subvencions de la Generalitat a mitjans catalans Tipus de mitjà 2024 2025 Estructurals a mitjans impresos 4.624.000 5.596.724 Estructurals a mitjans digitals 2.900.272 3.367.972 Estructurals a ràdios 728.500 1.262.290 Estructurals a televisió 675.000 1.086.433 Projectes a editorials de premsa 2.826.000 1.956.000 Projectes a ràdios i televisió 1.870.000 834.850 Font: Generalitat de Catalunya

Però la cosa no acaba aquí. El Govern central també posarà a disposició 124 milions d'euros per avançar en la transformació digital dels mitjans de comunicació. A més, l'Estat té previst destinar 270 milions d'euros a publicitat institucional.

Els mitjans catalans podran optar també a aquestes línies de subvencions.

Godó i Premsa Ibèrica, els més beneficiats

Les subvencions a mitjans catalans, incrementades de forma generosa durant el Govern de Pere Aragonès, estan envoltades en la polèmica. Encara que responen a criteris suposadament objectius, com la rellevància o el nombre de visites, en la pràctica són instruments de control de la informació publicada.

Això explica que hi hagi mitjans amb un nombre de visites molt baixes que en canvi reben suculentes subvencions. Gràcies a les subvencions i a la publicitat institucional, l'establishment català ha aconseguit instaurar un relat oficial. D'aquí l'animadversió que tenen cap a la dissidència mediàtica i les xarxes socials com a canals lliures d'informació.

El Grup Godó (La Vanguardia) i Premsa Ibèrica (El Periódico) van ser els més beneficiats pels diners públics l'any passat. Els acompanyen mitjans com Ara, NacióDigital, Abacus, Vilaweb i El Nacional. Tots ells amb una clara línia editorial, favorable al poder.