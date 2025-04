VÍDEO | Censura en els mitjans subvencionats: Público veta un article de Barbijaputa

Torna la censura als mitjans subvencionats. I, en aquest cas, també progres. Sí, els qui van d'abanderats de la llibertat d'expressió són els primers que després censuren opinions que no els agraden.

Avui us porto el cas indignant de censura que ha patit l'opinadora Barbijaputa per part del diari Público, un mitjà nascut a Catalunya i que s'emporta un bon grapat de diners públics de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona cada any.

Quedeu-vos fins al final per conèixer tots els detalls d'aquest vergonyós cas. Perquè ja us aviso que no és només un cas de censura. També és un cas d'hipocresia i cara dura.