Les autoritats islàmiques fan una crida a mantenir el sacrifici del xai a Catalunya

La comunitat islàmica de Catalunya s'ha pronunciat sobre la cancel·lació del sacrifici del xai durant la festivitat de l'Eid Adha. El Regne del Marroc ha suspès el sacrifici aquest any a causa de l'escassetat de bestiar i a les condicions climàtiques que amenacen amb la seva extinció. La Federació del Consell Islàmic de Catalunya i la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya han emès un comunicat al respecte.

Aquests organismes estableixen que la decisió del Marroc "no pot aplicar-se al context dels musulmans a Catalunya". Argumenten que en el territori català "no existeix una amenaça similar per al bestiar" ni "una escassetat de recursos" que obligui a suspendre el sacrifici.

A més, l'autoritat islàmica a Catalunya afirma que "l'ofrena de l'Eid és una de les manifestacions que busca acostar-se a Al·là". Com a tal, "no pot ser suspesa llevat d'una causa justificada des del punt de vista jurídic islàmic".

Atès que a Catalunya "els animals per al sacrifici estan disponibles de forma natural", aquests organismes fan una crida. "Fem una crida als musulmans de Catalunya a reviure aquesta pràctica religiosa amb compromís i disciplina", resa el comunicat. Això sí, demanen fer-ho respectant les normes legals i sanitàries vigents al país".

Espanya i Catalunya ho continuen permetent

La Festa del Sacrifici (Eid Al-Adha) és la festivitat sagrada més important dels musulmans, on les oracions culminen amb el sacrifici d'un xai. L'animal és sacrificat mitjançant el ritu halal, un mètode d'execució religiosa per degollament i sense atordiment.

Aquest mètode de sacrifici ha estat qüestionat pel patiment que suposa per a l'animal i per la manca de mesures de prevenció sanitària. El Tribunal d'Estrasburg va autoritzar l'any passat la prohibició del sacrifici halal. La justícia europea va dictaminar que el benestar animal i la seguretat sanitària havien de primar davant de la llibertat religiosa.

Malgrat que alguns països europeus ja han començat a prohibir aquesta pràctica, a Espanya i a Catalunya continua permetent-se. Durant la festa del xai es sacrifiquen milers d'animals sense cap tipus de control veterinari ni atordiment previ, a la via pública i en domicilis. De res serveix que Espanya aprovés el 2023 una llei contra el maltractament animal.

Contravé la normativa

A Catalunya existeix una extensa xarxa d'escorxadors i carnisseries que garanteixen el subministrament de carn i altres productes amb marca halal. El 50% dels xais i el 40% de les vedelles es sacrifiquen mitjançant aquest ritu. Fins i tot la Generalitat promociona i exporta aquest tipus de productes a través de la marca Halal Catalunya.

Vox ha denunciat el comunicat de les organitzacions islàmiques de Catalunya. Consideren que la "crida a sacrificar xais en nom de la xaria" suposa un "desafiament a les nostres lleis". Acusen la Generalitat de "callar", mentre l'islamisme imposa les seves lleis.

La plataforma animalista PACMA recull adhesions per impulsar la Llei Zero contra aquest tipus de sacrificis. Adverteixen que el sacrifici halal "suposa una infracció del Reglament CE 1099/2009, relatiu a la protecció dels animals en el moment de la matança". Recorden que "la pràctica que veurem aquests dies del sacrifici de milers de xais al carrer o en domicilis particulars, sense atordiment previ, està prohibida i tipificada com a molt greu".