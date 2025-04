VÍDEO | Un regidor del PSOE pateix una agressió homòfoba a mans de diversos magribins

Víctor Manuel Sáez, regidor de Joventut i Drets LGTBI a l'ajuntament de Lorquí (Múrcia), ha denunciat a les seves xarxes socials una agressió homòfoba. L'edil del PSOE va ser insultat i colpejat en un kebab, durant la festa del Bando de la Huerta de Múrcia. L'agressió va ser protagonitzada pel propietari i els treballadors de l'establiment, d'origen magrebí, al crit de “maricón de merda”.

“Pensava callar-me, però és que no puc, i malgrat les conseqüències negatives que pugui tenir per a mi, ho explicaré”. Amb aquest missatge, Víctor Manuel ha explicat amb tot detall com va sorgir i es va desenvolupar l'agressió.

“Déu sap que respecto i accepto tothom. Però és que precisament, perquè n'hi ha de bons i dolents, els agressors no eren d'origen espanyol”, diu Sáez. El vídeo s'ha viralitzat ràpidament i està sent dels més comentats.

L'agressió narrada per la seva víctima

Víctor Manuel Sáez denuncia haver estat víctima d'una agressió ahir a la nit, al ‘Kebab La Merced 24h’ de Múrcia. Segons explica, va entrar a demanar un kebab, i després de menjar-se'l va demanar entrar al bany però li van dir que estava tancat. “Era mentida”, assegura, però entén que molts establiments ho facin quan són festes per evitar que entri tothom.

Va ser llavors quan “els treballadors van començar a burlar-se de mi”, cosa que atribueix als “nervis per la multitud” i el “cansament”. Diu que una de les empleades es va burlar d'ell, “ella sabrà per què”. Ell li ho va recriminar, i va demanar una fulla de reclamacions.

“A tot això, el propietari del kebab em va amenaçar amb rebentar-me, motiu de més per seguir demanant la fulla de reclamacions”, continua explicant. “Es reien de mi i ningú volia donar-me-la, així que vaig dir que trucaria a la policia”.

El propietari del bar li va cridar “maricón de merda”, i la treballadora que “la nena està que es creu influencer”, mofant-se clarament de la seva orientació sexual. El jove es va encarar amb la treballadora, que va resultar ser la filla del propietari. El propietari va saltar a per ell, al crit de “et mato maricón, et mataré, et tallaré el coll”.

De seguida "van sortir de la barra i van començar a pegar-me", relata la víctima. Va rebre cops a la cara, al cap, al costat, i puntades de peu. "Gràcies a l'univers no vaig rebre cap cop de gravetat ni van sortir amb cap ganivet, que ho podrien haver fet", afirma.

El PSOE ha condemnat l'agressió

El jove va ser atès en una ambulància propera, i la policia li va prendre declaració a ell i als del local. "L'establiment va seguir donant el seu servei com si res, però a mi l'ambulància em va portar a urgències", lamenta. "Els cops me'ls és igual", assegura, "el que em dol és haver de suportar dia sí i dia també agressions d'aquest tipus i haver de callar-te per no buscar problemes".

"Fins quan haurem de suportar aquest tipus d'agressions? Fins quan haurem de seguir aguantant que ens insultin, que murmurin al passar i xiuxiuegin per por?" es pregunta Víctor Manuel.

Assegura que és la segona agressió homòfoba que pateix, i que "prefereixo rebre mil cops abans que deixar que torni a passar". El regidor adjunta com a prova les imatges, amb les cares pixelades. "Perquè a sobre, si trec una imatge d'ells, em cau a mi el puro", afegeix.

El líder del PSOE a la Regió de Múrcia, Francisco Lucas, ha condemnat l'agressió homòfoba que ha patit el regidor de Lorquí. "És absolutament injustificable. La LGTBIfòbia no té cabuda a la nostra societat i no descansarem fins a eradicar-la". Però molts han criticat el doble raser del PSOE amb els immigrants marroquins i l'homofòbia.