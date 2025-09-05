El marroquí que va anomenar 'malalta mental' a Sílvia Orriols okupa una casa
En els pròxims dies se celebrarà un judici ràpid per procedir al desnonament d'Omar El Abdali
Omar El Abdali, el marroquí que es va fer mediàtic per les seves declaracions despectives cap a Orriols, ha ocupat il·legalment un xalet a la localitat de Ripoll. El Abdali s'ha fet seu un immoble en venda per 430.000 euros, situat al carrer de l'Estació. L'habitatge compta amb nou habitacions i una superfície de 366 metres quadrats.
Segons ha informat Girona Notícies, el cas ja és a mans de la justícia. Està previst que la propera setmana se celebri un judici ràpid amb l'objectiu de procedir al desallotjament d'El Abdali. Aquest incident sorgeix en un context en què l'ocupació ja es mostra com un problema de seguretat a Catalunya.
Un historial d'enfrontaments
El Abdali, membre de l'Associació Marroquina Juvenil del Ripollès, va saltar a la fama fa mesos després d'anomenar “malalta mental” Sílvia Orriols. Aquest insult va venir arran que Orriols havia criticat l'ús del vel islàmic. A més d'aquest episodi, El Abdali tenia pendent una ordre d'expulsió, ja que es trobava en situació irregular al país. Tanmateix, va al·legar estar cursant un grau a la Fundació Eduard Soler com a part d'un procés de formació.
D'altra banda, El Abdali també va ser sancionat per les habituals pràctiques misògines de l'islam, més concretament per negar-se a parlar amb una agent de l'autoritat dona. Així mateix, també ha estat acusat per la policia de tinença d'estupefaents. En suma, aquesta era la figura que El Periódico definia com "el mena que desafia Orriols".
L'ocupació il·legal
Cal destacar que el fenomen de l'ocupació ha canviat de cara en el debat públic català. Fa pocs anys era objecte de burles i fins i tot es promocionava amb l'excusa dels "fons voltor" i els grans bancs. Ara, però, ja resulta evident que l'ocupació és un eix de la degradació criminal de Catalunya.
Tot i que tingui un protagonisme estadístic nul en el còmput global, l'ocupació és una de les bases de l'augment de la criminalitat. Més concretament, serveix com a base per a un desplegament del crim en assumptes com la immigració il·legal o el narcotràfic. En aquest sentit, no és cap sorpresa que algú del perfil d'El Abdali ara sigui notícia per ocupar un habitatge.
Més notícies: