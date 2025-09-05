La Generalitat rechaza dar la nacionalidad de un agresor sexual en una cárcel catalana

Ha vuelto a ocurrir una agresión a un funcionario en las cárceles catalanes. Un reo del Centro Penitenciario de Lledoners protagonizó una agresión sexual a una trabajadora el pasado martes. La Generalitat ha rechazado dar información sobre la identidad del preso, del que no conocemos su edad ni su nacionalidad.

La agresión se produce en un contexto de aumento de la violencia contra los trabajadores en las cárceles catalanas. Los funcionarios alertaron recientemente de la situación límite que se vive en las cárceles por el aumento de la población migrante entre los reclusos. También denunciaron el buenismo institucional que impide afrontar el problema y condena los trabajadores a la creciente inseguridad.

El caso de esta semana en Lledoners da la razón a los funcionarios e ilustra perfectamente el problema penitenciario catalán. Esto sí, la dirección del centro asegura haber iniciado el protocolo de seguimiento para que no vuelvan a repetirse situaciones como esta.

91% de extranjeros

Según ha informado El Caso, el incidente se produjo durante la ‘bajada obligatoria’ en la que se abren las celdas y los presos salen al patio o al comedor. Uno de los reos se bajó los pantalones y empezó a realizar gestos obscenos mostrándole los genitales a una de las funcionarias. La trabajadora consiguió evitar que la situación no fuera a más.

Acto seguido denunció la agresión a los mandos superiores, que trasladaron al preso a un módulo de régimen cerrado. La dirección condenó los hechos y adiptó las oportunas medidas de prevención que contempla el reglamento penitenciario.

Pero el Departamento de Justicia se ha negado a ofrecer la edad y la nacionalidad del agresor, así como su situación penitenciaria. Se desconoce si estaba preso por delitos sexuales. Según los datos de la propia Generalitat, el 91% de los condenados por agresión sexual en las cárceles catalanas son extranjeros.

Vox carga contra la Generalitat

Cataluña es además la comunidad del Estado español que más porcentaje de presos extranjeros tiene en sus cárceles. Los funcionarios han alertado del impacto que la inmigración está teniendo en la sociedad y en el ámbito penitenciario.

Sin embargo, la mayoría de los partidos y los medios afines al poder han dado la espalda a los funcionarios e incluso les han criminalizado. Entre los partidos que sí les apoyan está Vox. Su secretario general y líder del grupo parlamentario en Cataluña, Ignacio Garriga, se ha manifestado en sus redes sociales sobre este último suceso.

También los sindicatos han denunciado la agresión sexual, pidiendo más refuerzos para garantizar la seguridad de los trabajadores. El incidente se produjo durante la salida de las celdas, precisamente cuando se supone que más seguridad debería haber.