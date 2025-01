19.000€: la factura que pagaran els barcelonins per culpa dels okupes de la Massana

El desallotjament de l'edifici de l'Antiga Escola Massana al Raval, Barcelona, va acabar amb enfrontaments entre manifestants i la policia aquest dimarts. La concentració posterior al desallotjament va derivar en una batalla campal amb contenidors cremant, barricades i llançaments de pedres per part dels grups antisistema.

L'ajuntament de Barcelona ha fet balanç dels desperfectes i el seu cost a càrrec del pressupost municipal. Són en total 16 contenidors cremats i 41 pintades, que costaran 19.000 euros a la ciutat.

Restablir els contenidors costarà 16.000 euros, i treure les pintades 3.000.

Els operaris municipals ja han començat les tasques per esborrar el rastre de la batalla campal que va tenir lloc dimarts. Mentrestant, l'edifici roman custodiat per agents de la Guàrdia Urbana, i serveis tècnics estan treballant a l'interior. Els cinc detinguts durant les protestes han quedat en llibertat provisional amb càrrecs per desordres, atemptat contra l'autoritat, lesions i danys.

22 policies i 80 manifestants ferits

El portaveu sindical de Mossos, Toni Castejón, ha informat que hi ha cinc guàrdies urbans i almenys 17 mossos ferits. També es refereix als destrossos en furgonetes i la violència a la qual es va enfrontar la policia amb llançaments de pedres i contenidors cremant.

Així mateix ha lamentat que no hi hagi hagut una condemna pública de les autoritats polítiques a Catalunya.

Qui sí que s'ha manifestat ha estat el president del PP a Catalunya i diputat, Alejandro Fernández. Ha mostrat el seu suport als servidors públics "que garanteixen la seguretat de tothom". I ha demanat "tolerància zero" amb el "vandalisme perroflautista, violent, contemplatiu i jeta".

Per la seva banda, els okupes i organitzacions esquerranes afins han xifrat en vuitanta els manifestants ferits. També hi va haver set detinguts, cinc dels quals ja estan en llibertat. Defensen l'Antiga Massana com "un símbol de la lluita de la classe treballadora contra la dictadura de polítics i empresaris".

La plataforma en defensa de l'okupació d'aquest edifici compta amb un ampli suport entre els veïns. Asseguren que l'edifici servia com un espai dinamitzador per a activitats lúdiques i humanitàries. I critiquen el govern municipal davant el que consideren un "dur cop".

El conflicte irromp en un moment especialment caldejat al voltant del tema de l'habitatge i el debat social al voltant de l'okupació. Aquest divendres l'esquerra i grups antisistema s'han citat en un altre desallotjament a la Casa Orsola. El fons voltor que ostenta la propietat vol fer fora els inquilins per destinar-lo a allotjaments turístics.