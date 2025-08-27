Fan fora els okupes que tenien el barri atemorit a Montcada i Reixac
Els veïns saben que hi ha impunitat i estan preocupats que el problema simplement es traslladi
El barri de Mas Rampinyo, a Montcada i Reixac, respira alleujat després del desallotjament d’un dels locals més conflictius del bloc del carrer Sant Ignasi. Allà s’hi havien instal·lat diversos okupes que van protagonitzar dues baralles violentes al mig del carrer amb pals i cadenes.
El desitjat desallotjament es va produir dimarts al matí. Treballadors de la Sareb van tapiar el local número 6 de l’edifici, després de rebre les claus dels okupes el cap de setmana passat. Donats els precedents, la Policia Local i els Mossos d’Esquadra van desplegar un dispositiu de seguretat per evitar nous aldarulls.
El regidor de Seguretat, David Zambrana (PP), va assegurar que es tracta d’un pas endavant. “Estem començant a recuperar habitatges i locals en situació d’okupació que generen inseguretat i incivisme”, declarava Zambrana. L’edifici compta amb 48 pisos, dels quals 28 continuen ocupats il·legalment, a més de la totalitat dels locals comercials.
Una xacra pel barri
La tensió en aquest bloc ve de lluny quan, a mitjans d’agost, la convivència va esclatar després de dues batalles campals. Veïns i okupes dels pisos superiors es van enfrontar a les famílies dels baixos, en la seva majoria d’origen magribí, en baralles que van deixar detinguts i investigats. Hi va haver pals, cadenes i fins i tot ganivets, i molts veïns van haver de refugiar-se a casa seva.
L’origen immediat va ser l’intent d’okupar un nou local que va provocar una fuita d’aigua a l’aparcament. L’incident va derivar en un enfrontament massiu que va recordar altres episodis violents. El 2020, el mateix edifici ja havia estat escenari d’un tiroteig entre clans i de la troballa de plantacions de marihuana.
Tot i el desallotjament, els veïns dubten que el problema estigui resolt. Temen que les famílies expulsades s’instal·lin en un altre punt de la ciutat. “Aquí simplement s’ha traslladat el problema”, afirmen. Com passa en molts altres punts de Catalunya, els ciutadans corrents coneixen la impunitat de què gaudeixen els criminals.
Catalunya i l’okupació
Catalunya lidera els casos d’entrades i usurpacions a Espanya, amb un 72% de les detencions i una mitjana de 23 casos diaris. Municipis com Barcelona, Terrassa o Girona comparteixen la mateixa problemàtica. Els alcaldes - que de veritat s’enfronten a aquesta xacra - reclamen canvis legals que retornin capacitat d’actuació a la policia.
Aquest és el resultat d’anys de tolerància i fins i tot promoció de l’okupació a Catalunya. Ara queda evidenciat que les okupacions generen bosses de criminalitat que, en essència, degraden els barris a un ritme molt preocupant. Aquesta realitat convergeix amb altres facetes del crim, com pot ser el tràfic de drogues, la multireincidència o la prostitució.
