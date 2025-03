Salvador Illa manté a la Generalitat 3 afins a Junqueras amb sous de 90.000 €

Enmig de les tensions internes a ERC, Salvador Illa va decidir mantenir diversos alts càrrecs vinculats a Oriol Junqueras en els seus llocs dins de la Generalitat. Aquesta maniobra va generar controvèrsia dins d'ERC, que obligava a tots els alts càrrecs a marxar-se.

A pesar de les ordres de la direcció d'ERC, Junqueras no va fer cas a la direcció, i alguns dels seus afins segueixen ocupant posicions clau dins de la Generalitat. I com ve sent habitual, els agraciats amb aquests càrrecs reben salaris molt generosos.

Junqueras va anar per lliure

El conflicte va començar quan el PSC va accedir a la Generalitat i ERC va ser ferma en exigir la sortida dels alts càrrecs de l'època Aragonès. La direcció del partit, en definitiva, va ordenar deixar ben net i buit el sottogoverno. No obstant això, Junqueras va desobeir la directiva i va sol·licitar a Illa que mantingués en els seus llocs diversos d'aquests alts càrrecs.

Des de l'entorn de Junqueras, van negar per activa i per passiva aquesta informació, que l'atribuïen a la guerra interna d'ERC. Cal recordar que eren aquells dies en què la tensió republicana era màxima. Hi havia tres candidatures en marxa i les males arts del partit durant diversos anys van sortir a la llum (assetjament a xarxes, els cartells de l'Alzheimer, el ninot penjat fals de Junqueras, etc.).

Ara, segons una informació recent, s'ha confirmat que Junqueras i el seu entorn mentien. Tal com informava RAC1 durant aquests passats dies, Salvador Illa sí que ha mantingut diversos alts càrrecs. És a dir, a les persones afins a Junqueras i que, el ja líder republicà, va demanar que es mantinguessin en llocs clau.

Els noms esmentats inclouen Lluís Salvadó, president del Port de Barcelona; Eduard Suárez, director d'EQUACAT; Isaac Albert, president de CIMALSA; i Norma Pujol, directora de l'IDECE. Aquests alts càrrecs ocupen posicions rellevants i reben salaris que ronden els 90.000 euros anuals. Per exemple, Salvadó percep un salari de 90.931,18 euros, mentre que Suárez guanya 71.738,52 euros.

Es tracta d'un clàssic repartiment de poder a través del sottogoverno, que serveix per mantenir disciplinats els membres dels partits. En el cas d'ERC, els republicans necessitaven amb urgència mantenir quotes d'influència després del daltabaix electoral de les últimes eleccions. Per la seva banda, el PSC ho va assumir com a part de la factura perquè Illa accedís a la presidència de Catalunya.