El fichaje de otro cargo de ERC para el Govern Illa dinamita el crédito de Junqueras

Poco se habla del sottogoverno, que en el caso de Cataluña es de grandes dimensiones. Al inicio de la legislatura ya vimos maniobras cruzadas entre ERC y PSC para colocar a afines. La situación era tan prosaica como que el PSC tenía que ayudar a ERC a mantener engrasada su maquinaria de incentivos y lealtades. Ahora, la situación vuelve a adquirir protagonismo con un nuevo fichaje de ERC por parte del Govern.

El afortunado es Francesc Sutrias, que será asesor en el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Sutrias, hombre de confianza de Oriol Junqueras y presidente de la sectorial de ERC, ocupará un cargo de análisis y prospectiva. Su encargo es mejorar la gestión de los suelos disponibles para actividad económica. Luego, asumirá la dirección de CIMALSA, la empresa pública de infraestructuras logísticas.

El PSC argumenta que el fichaje se debe a la trayectoria profesional de Sutrias, que incluye experiencia en varias instancias y cargos del sector. Sin embargo, más verosímil es que el PSC continúe con su política de fichajes republicanos para mantener contento a su socio. Al final, todo se reduce a garantizar la estabilidad del tripartito.

Lealtades cruzadas

No es la primera vez que el PSC y Junqueras negocian discretamente la colocación de afines. A comienzos de año, Salvador Illa decidió mantener a tres altos cargos vinculados a Junqueras a pesar de que la dirección de ERC había ordenado su salida. Lluís Salvadó, Eduard Suárez e Isaac Albert son ejemplos de cómo Illa ha asumido la “factura” para consolidar la presidencia.

Este nuevo fichaje se enmarca en un patrón conocido. La Generalitat funciona con una agencia de colocación de gran tamaño, donde la fidelidad a los partidos se entrelaza con los intereses del Ejecutivo. Cada movimiento, cada nombramiento, es una manifestación de la trastienda del tripartito.

Junqueras confirma el nuevo camino de ERC

El mercadeo de cargos no es otra cosa que la confirmación de la estrategia de ERC. Después del colapso electoral, los republicanos decidieron atarse al PSC para ganar tiempo, coser el partido y no perder parcelas de poder. En este sentido, para ERC es innegociable intentar mantener la infraestructura económica y de influencia que necesita cualquier partido.

Por otra parte, también nos confirma que Junqueras no quiere saber nada de agendas unilateralistas o de discursos de confrontación. El líder republicano sabe que el postprocesismo se juega en otro campo y que ya no tiene crédito para mantener un discurso "indepe".