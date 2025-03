VÍDEO: Les joventuts d'ERC fan el ridícul (una altra vegada) parlant de Rodalies

Esquerra Republicana, en aquest cas les seves joventuts, han fet el ridícul. Sí, un altre cop. En aquest cas, parlant de les Rodalies i de la RENFE en general.

Ja sabeu que, des de fa dies (de fet, des de fa anys), Rodalies no funciona de cap manera a Catalunya. Això ha fet que les últimes setmanes, els partits que han estat manant els últims anys es tiressin els plats pel cap, com si cap d'ells fos responsable del desgavell que viuen cada dia els usuaris dels trens.

Un d'aquests retrets els va fer el Jovent Republicà, és a dir, les joventuts d'Esquerra Republicana. Això sí, els va sortir el tret per la culata perquè els usuaris de les xarxes van haver de puntualitzar i posar context a la seva publicació. És, una mostra més, del veritable motiu pel qual als partits no els agraden les xarxes socials: perquè no les poden controlar.