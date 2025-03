Un exalcalde d'ERC recorda el gran fiasco de Gabriel Rufián: 'El coneixen bé...'

És de sobres l'animadversió que professa l'independentisme cap a Gabriel Rufián, fins i tot dins del seu propi partit. La seva impopularitat ha tornat a posar-se de manifest amb l'entrevista que li va fer Jordi Évole. Les polèmiques respostes del portaveu d'ERC al Congrés han encès més els ànims de l'independentisme contra ell.

Entre els missatges contra Gabriel Rufián, un crida especialment l'atenció. Es tracta de l'exdiputat i exsenador d'ERC, Miquel Àngel Estradé, que també va ser alcalde durant 28 anys a Les Borges Blanques.

Estradé lamenta que Évole no li preguntés a Rufián sobre la seva derrota a les eleccions municipals de 2023. Gabriel Rufián va encapçalar la llista d'ERC a Santa Coloma, amb l'objectiu de conquerir aquest feu històric del socialisme. “No va obtenir ni el 15%”, recorda Estradé, “malgrat el seu ressò mediàtic haver supeditat l'estratègia de tot el partit al seu discurs”.

“Potser el coneixen bé”, ha rematat.

Encara que el de Santa Coloma també té els seus defensors. Francesc Roca, militant d'ERC, considera un “èxit” haver duplicat els resultats en un feu del PSC. Amb la candidatura de Rufián ERC va passar de quarta a segona força, i del 10% al 15% dels vots.

“Signo ara mateix un 15% al Baix Besòs i el Baix Llobregat”, diu Cesc Iglesias. Estradé respon que és una mala idea intentar eixamplar la base amb estrelles mediàtiques que després es desentenen de la realitat local.

Estradé, molt lluny d'ERC

Miquel Àngel Estradé és un dels històrics dirigents d'ERC que en els últims temps s'han acostat als postulats orrilistes. Estradé s'ha mostrat molt crític amb la direcció d'Esquerra en qüestions com l'islam o la submissió a PSOE/PSC. Va advertir que "molta gent que no és d'extrema dreta votaria a Aliança Catalana" perquè "estan molt enfadats".

A més, considera que aquests catalans estan "farts de les lliçons morals de l'esquerra sobre immigració". Ell, per exemple, critica sense embuts a "l'esquerra que s'apunta al Ramadà per tornar a la Contrareforma en versió Halal".

En tot cas, aquest exalcalde no és una excepció i cada vegada són més els dirigents o exdirigents d'ERC que abandonen el partit per anar-se'n a Aliança Catalana. A l'altre extrem hi ha l'ala esquerrana del partit que representen Oriol Junqueras i Gabriel Rufián.

Precisament després de les eleccions municipals de 2023, molts a ERC van demanar a Junqueras que apartés a Rufián. No només no ho va fer, sinó que el va tornar a elegir per a les eleccions generals que van tenir lloc dos mesos després. No hi ha dubte que el 'Copito de Nieve' d'ERC, com ell mateix es va definir davant Évole, és una peça clau de la nova etapa d'Oriol Junqueras al capdavant del partit.