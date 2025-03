Un exalcalde de ERC se acuerda del gran fiasco de Gabriel Rufián: 'Lo conocen bien...'

Es de sobra la animadversión que profesa el independentismo hacia Gabriel Rufián, incluso dentro de su propio partido. Su impopularidad ha vuelto a ponerse de manifiesto con la entrevista que le hizo Jordi Évole. Las polémicas respuestas del portavoz de ERC en el Congreso han encendido más los ánimos del independentismo contra él.

Entre los mensajes contra Gabriel Rufián, uno llama especialmente la atención. Se trata del exdiputado y exsenador de ERC, Miquel Àngel Estradé, que también fue alcalde durante 28 años en Les Borges Blanques.

Estradé lamenta que Évole no le preguntara a Rufián sobre su derrota en las elecciones municipales de 2023. Gabriel Rufián encabezó la lista de ERC en Santa Coloma, con el objetivo de conquistar este feudo histórico del socialismo. “No obtuvo ni el 15%”, recuerda Estradé, “pese a su eco mediático haber supeditado la estrategia de todo el partido a su discurso”.

“A lo mejor le conocen bien”, ha rematado.

Aunque el de Santa Coloma también tiene sus defensores. Francesc Roca, militante de ERC, considera un “éxito” haber duplicado los resultados en un feudo del PSC. Con la candidatura de Rufián ERC pasó de cuarta a segunda fuerza, y del 10% al 15% de los votos.

“Firmo ahora mismo un 15% en el Baix Besòs y el Baix Llobregat”, dice Cesc Iglesias. Estradé responde que es una mala idea intentar ensanchar la base con estrellas mediáticas que luego se desentienden de la realidad local.

Estradé, muy lejos de ERC

Miquel Ángel Estradé es uno de los históricos dirigentes de ERC que en los últimos tiempo se han acercado a los postulados orrilistas. Estradé se ha mostrado muy crítico con la dirección de Esquerra en cuestiones como el islam o la sumisión a PSOE/PSC. Advirtió que "mucha gente que no es de extrema derecha votarña a Aliança Catalana" porque "están muy cabreados".

Además, considera que estos catalanes están "hartos de las lecciones morales de la izquierda sobre inmigración". Él, por ejemplo, critica sin tapujos a "la izquierda que se apunta al Ramadán para volver a la Contrarreforma en versión Halal".

En todo caso, este exalcalde no es un excepción y cada vez son más los dirigentes o exdirigentes de ERC que abandonan el partido para irse a Aliança Catalana. En el otro extremo está el ala izquierdista del partido que representan Oriol Junqueras y Gabriel Rufián.

Precisamente tras las elecciones municipales de 2023, muchos en ERC pidieron a Junqueras que apartara a Rufián. No solo no lo hizo, sino que le volvió a elegir para las elecciones generales que tuvieron lugar dos meses después. No cabe duda de que el 'Copito de Nieve' de ERC, como el mismo se definió ante Évole, es una pieza clave de la nueva etapa de Oriol Junqueras al frente del partido.