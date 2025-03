El caos a Rodalies reflecteix el fracàs del processisme i el PSC: els catalans esclaten

Els catalans han tornat a viure aquest divendres una nova jornada de caos en el servei de Rodalies. Una avaria elèctrica a la R2, entre Bellvitge i El Prat, ha afectat els trens d'aquesta i altres quatre línies del servei ferroviari. El resultat, passatgers atrapats dins dels trens, atacs de pànic i gent caminant per les vies.

L'estampa torna a recordar més a un país tercermundista que a una comunitat que aspirava al lideratge econòmic mundial.

D'altra banda, reflecteix el fracàs d'ERC i Junts després d'una dècada venent falses il·lusions. I del PSC, incapaç de gestionar ara des del govern les deficiències d'un servei que afecten milions de persones a Catalunya.

Com era d'esperar, uns i altres s'han tirat els plats pel cap. ERC acusant Junts de posar pals a les rodes del traspàs de Rodalies, Junts assenyalant el PSC com a responsable del caos… i mentre els ciutadans pagant les conseqüències d'una dècada del processisme i la seva continuació amb el PSC.

Assenyalen el PSC, ERC i Junts

"Un altre dia de caos a Catalunya, ja sigui Rodalies, educació, sanitat. Quina vergonya de polítics i periodistes, tots culpables d'aquest despropòsit diari. Uns per incompetència, i altres per còmplices per no perdre les subvencions, ja n'hi ha prou de tanta humiliació".

És un dels centenars de missatges que s'han acumulat a les xarxes socials durant el matí, i que mostren el cansament dels catalans. Adverteixen que la situació és "insostenible" i assenyalen clarament el PSC, ERC i Junts.

Molts missatges exigeixen la dimissió de la Consellera de Territori, Sílvia Paneque, i demanen a Salvador Illa solucions urgents. Però molts altres també pensen que el problema de Rodalies no es resoldrà fins que Catalunya sigui independent. Per això assenyalen ERC i Junts com a còmplices necessaris de la manca d'inversions a Catalunya.

Junts continua sostenint el Govern de Pedro Sánchez a Madrid, mentre que ERC dona suport al Govern de Salvador Illa a Catalunya.

"Ara no vingueu amb retrets entre uns i altres, seguiu submisos a Madrid mentre posen les vostres demandes en un calaix", diu un comentari al diputat Salvador Vergés. "I què heu fet Junts, ERC, PSC i Comuns durant tots aquests anys", apunta un altre, que els cataloga de "classe política inepta i incompetent".

Esperant el traspàs

Representants d'ERC també han dirigit les seves crítiques al PSC. Però la realitat és que els republicans van acordar amb el PSOE el traspàs íntegre de la gestió de Rodalies. Mentre els catalans continuen patint les deficiències del servei, Esquerra diu que el caos justifica la necessitat del traspàs i es posa dur.

Oriol Junqueras adverteix que el seu suport a Sánchez i Illa depèn del compliment dels acords aquest 2025. El pacte inclou el traspàs de trens i vies, així com el finançament per al mateix i els recursos econòmics necessaris.

L'Estat va traspassar a la Generalitat part de les competències de Rodalies el 2010. Catalunya s'encarrega de la gestió, regulació, coordinació i inspecció dels serveis. Les empreses estatals Adif i Renfe s'encarreguen de les infraestructures i els trens, que són les competències que ara es transferiran a Catalunya.