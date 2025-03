Funcionaris de Presons esclaten contra la Síndica de Greuges: 'Vergonya'

Les recomanacions de la Sindicatura de Greuges sobre els interns a les presons catalanes han indignat profundament els funcionaris de presons. Ha demanat a la Generalitat que readmeti els presos perillosos en llocs de treball d'alt risc dins de les presons. La qual cosa ha estat qualificada pels funcionaris com a "vergonyosa".

Al març de 2024 un pres perillós va matar amb un ganivet la cuinera Núria al seu lloc de treball a Mas d'Enric (Tarragona). Mesos després, la Conselleria de Justícia va vetar l'accés d'interns perillosos en llocs de treball de risc dins de les presons. En el seu informe anual, la Sindicatura de Greuges mostra la seva preocupació per la "restricció dels drets dels interns".

L'informe ha estat presentat aquesta setmana al Parlament per la síndica Esther Giménez-Salinas. Demana la readmissió dels presos a les cuines, amb caràcter retroactiu. Parla literalment de fer compatibles els drets dels interns amb la seguretat dels funcionaris de presons.

El crim de Núria va evidenciar la desprotecció dels funcionaris de presons, degut precisament a uns protocols ingenus que prioritzen el benestar dels interns. El mateix bonisme que ara esgrimeix la síndica, i que ha enfurismat els treballadors penitenciaris".

Dur comunicat del CSIF

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha emès un dur comunicat contra la síndica. Afirmen que l'assassinat de Núria "va manifestar les greus deficiències de seguretat a les presons catalanes. I va portar la conselleria a restringir l'accés dels interns més perillosos a zones d'alt risc com les cuines".

El sindicat considera "una autèntica vergonya" la proposta de la síndica. "Demostra que practica el bonisme amb la seguretat, i que només es preocupa pels drets dels presos oblidant-se dels funcionaris penitenciaris".

El sindicat denuncia "un sistema que està més preocupat per defensar el delinqüent que per protegir els seus servidors públics". Afirmen sense embuts que "el col·lectiu penitenciari té l'enemic a casa".

En el seu informe, la Sindicatura de Greuges estima que la gravetat dels delictes no hauria de ser un criteri per apartar els presos automàticament dels llocs de treball. Així mateix, considera que restringir el seu accés a utensilis com ganivets és "una limitació dels seus drets". El CSIF pregunta a la síndica "què és llavors perdre un ésser estimat a mans d'un assassí, o que un funcionari arribi a casa malferit o amb seqüeles psicològiques".

"La restricció del dret a la vida, i la restricció del dret a la seguretat en el treball", responen.

Proposen 7 mesures

Davant les recomanacions de la síndica, els funcionaris de presons proposen mesures concretes i "efectives" en termes de seguretat. Dirigeixen aquestes mesures al conseller de Justícia, "perquè deixi d'ignorar la situació del col·lectiu penitenciari". Aquestes són les 7 propostes:

Que no es modifiqui ni una coma del veto als presos violents en llocs de risc. Un major control sobre associacions, observatoris i col·lectius hiper subvencionats que només busquen embrutar la imatge del col·lectiu penitenciari. Que el conseller Espadaler deixi de ser "invisible" i prengui mesures efectives més enllà de lligar ganivets a les taules de treball. Dotar els funcionaris d'aerosols d'acció adequada. El reconeixement del personal penitenciari com a agents de l'autoritat. Subministrar medicació diluïda als multireincidents. Separar els interns inadaptats del sistema de la resta de la població reclusa que sí creu en la reinserció.

La Sindicatura de Greuges li costa als catalans 7,3 milions d'euros a l'any, dels quals 6,3 són només per a sous. Aquest organisme, en lloc de treballar, es dedica a formular propostes com aquesta i a atacar partits polítics que desafien el relat oficial.