Sílvia Orriols defensa els mossos al Parlament: 'El llibre de la selva'

Aliança Catalana va ser dels pocs partits que aquest dilluns van donar suport a la concentració dels mossos a la comissaria de Lleida. El partit de Sílvia Orriols fa temps que denuncia la inseguretat a Catalunya. Ara s'alinea amb els policies que reclamen més seguretat jurídica davant la violència desfermada contra els seus agents als carrers.

Les reivindicacions han arribat aquest dimecres al Parlament de la mà, precisament, d'Aliança Catalana. "Això comença a semblar el llibre de la selva", ha dit en relació a la violència al carrer contra la policia. Seguint el mateix símil, li ha preguntat a Illa "quin paper escollirà", si el de Shere Khan o el de Mowgli.

Shere Khan és l'antagonista del Llibre de la Selva, i per tant encarna el paper de dolent. Mowgli és el protagonista, el personatge bo. Orriols es pregunta si Illa escollirà el costat bo (policia) o el costat dolent (violents) en aquesta pel·lícula.

La diputada ha lamentat que "els postulats extremistes, violents i antidemocràtics de la CUP hagin creat tendència als barris multiculturals". També ha carregat contra "l'obsessió de l'extrema esquerra per convertir els cossos policials en agents cívics sense autoritat ni autoritat jurídica". Això, ha dit, "posa en risc la seguretat ciutadana i la integritat dels propis agents".

Orriols també ha convidat a Illa a "fer una volta per La Mariola sense escorta, a veure si acabem a urgències". El vídeo està sent compartit massivament a les xarxes socials. Orriols ha tornat a donar mostres d'estar en plena forma com a parlamentària.

Vox acusa a Illa de 'abandonar els agents'

Ignacio Garriga, de Vox, també ha demanat a Illa que "assumeixi la seva responsabilitat per l'imparable deteriorament de la seguretat a Catalunya". Ho ha fet en referència a l'agressió a sis agents de Mossos d'Esquadra a La Mariola (Lleida). Garriga ha acusat directament a Illa de "abandonar els nostres agents".

Vox ha retret que els polítics i els comandaments policials titllin les agressions a policies com a "fets aïllats". Culpabilitza el govern de la Generalitat de "emparar les agressions" contra la policia. Unes agressions comeses per "delinqüents inadaptats que viuen al marge de les nostres normes i costums".

"Cada agressió silenciada, cada barri abandonat i cada agent menyspreat és una mostra del seu fracàs", ha rematat.