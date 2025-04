Junts puja al carro de la demagògia amb el cas Dani Alves

El vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius, ha qualificat de "retrocés" l'absolució de Dani Alves per part del TSJC. Com és sabut, l'exjugador del Barça va ser absolt divendres passat de la condemna per agressió sexual a una jove en una discoteca de Barcelona. La decisió del TSJC va revocar la sentència que l'havia condemnat a quatre anys i mig de presó el 2023.

Segons Rius, aquesta sentència judicial podria tenir conseqüències negatives en la lluita contra la violència sexual. El portaveu va afirmar que sentències com aquesta poden "desincentivar" futures víctimes de denunciar situacions similars. Aquest tipus de resolucions, va concloure Rius, van en contra dels avenços assolits en la protecció de les dones i la igualtat de gènere.

Per a Junts, doncs, el fet que el testimoni de la denunciant hagi estat posat en dubte per l'autoritat judicial és un senyal alarmant. "El que és innegable és que hi ha un problema entre la voluntat del legislador amb les sentències que després surten de la justícia", va assenyalar Rius.

El TSJC va justificar la seva decisió en la falta de fiabilitat del testimoni de la jove, en considerar que hi havia inconsistències en el seu relat. A més, els jutges van apuntar que no hi havia proves suficients que vinculessin l'acusat amb l'agressió sexual denunciada. Aquesta sentència ha generat un intens debat en la política i la societat, especialment en sectors d'esquerres, arribant fins i tot a criticar la presumpció d'innocència.

La política contra la presumpció d'innocència

Altres líders polítics, com la vicepresidenta del Govern, María Jesús Montero, també han expressat el seu descontentament amb la sentència. Montero va titllar la sentència de "vergonya" i va mostrar el seu suport a la víctima. "El testimoni de dones està per davant de la presumpció d'innocència", va arribar a dir la vicepresidenta Montero en un acte del PSOE.

I en una línia molt similar es va expressar Irene Montero. Segons l'exministra, la sentència absolutòria és un “problema polític”. La líder de Podemos va qualificar de preocupant que “jutges i jutgesses creguin que poden estar per sobre de la llei, en una guerra oberta contra el dret a la llibertat sexual de les dones”. En aquest cas, cal destacar que 3 dels 4 jutges que han absolt Alves eren dones.