VÍDEO | Creix la inseguretat: Un estranger sembra el pànic en un barri de Badalona

La inseguretat creixent a Catalunya està assolint nivells insuportables per al comú de la ciutadania. Preocupa especialment la situació de ciutats com Sabadell, L'Hospitalet i Badalona, on la criminalitat ha crescut per sobre del 6%. Aquestes han estat les tres grans ciutats on més ha crescut la inseguretat segons l'última actualització del Ministeri de l'Interior.

Badalona és ara mateix un dels epicentres de l'auge de la delinqüència a Catalunya, malgrat els esforços del nou govern municipal per eradicar-la. Un vídeo difós per TOT Badalona està generant un gran impacte a les xarxes, i evidencia la situació límit.

Les imatges mostren un individu estranger amb una arma a la mà al carrer del Progrés, al barri del Gorg de Badalona. No s'ha pogut confirmar si la pistola era real o falsa. Però el cas és que va sembrar el pànic entre els veïns, colpejant les portes de les cases a última hora de la tarda del diumenge.

Segons el mitjà local, els veïns es queixen que van trucar als mossos però ningú es va presentar allà. En canvi, els mossos asseguren que van rebre l'avís a les 20:22h, i que una patrulla es va dirigir cap allà però no va trobar ningú.

Els veïns van trucar a la policia espantats en veure un home trucant a les portes amb una pistola a la mà. És una situació impensable fa uns anys però que lamentablement s'està normalitzant cada vegada més a Catalunya. Un indicador que alguna cosa no funciona, i que exigeix respostes immediates per part de les màximes autoritats.

Una zona cada vegada més perillosa

La difusió del succés a X ha provocat múltiples comentaris. "És el somni de les esquerres, acollir gent d'altres cultures sense formació ni diners, i menys policia als carrers", diu un d'ells. També afirmen que Catalunya ara és "territori de pistolers", i que és culpa de les "esquerres woke" que han arruïnat el país.

La situació no és baladí, perquè aquest cap de setmana hi va haver dos tirotejos a Terrassa, un d'ells mortals. I també una baralla a L'Hospitalet que va acabar amb l'amputació d'una mà. Els homicidis s'han disparat en les últimes setmanes, a causa del crim organitzat.

Els veïns de la zona del Progrés han denunciat la inseguretat creixent a la zona. És un problema que es ve arrossegant des de fa temps. Els comerciants de la zona estan farts dels robatoris i els veïns denuncien els estralls que està provocant la delinqüència.