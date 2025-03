Policies i veïns de Terrassa esclaten contra l'alcalde després dels dos tiroteigs

Havia de passar tard o d'hora. El tiroteig mortal de dissabte i la consegüent venjança a trets hores després ha posat de manifest el que policia i veïns venen denunciant fa temps a Terrassa. La ciutat, governada pel PSC a cop de bonisme, s'ha convertit en un niu de delinqüència i degradació.

Tot va començar dissabte a la nit quan uns individus van obrir foc des de dins d'un cotxe en una discoteca llatina de Terrassa. Un home va morir a causa dels trets. Hores després hi va haver un altre tiroteig en una barberia, amb el resultat d'un ferit.

Tots dos successos van ser protagonitzats per dominicans, per la qual cosa la policia ho investiga com un ajust de comptes. El segon tiroteig seria una venjança pel primer atac.

És un reflex del que passa a Catalunya, amb el crim organitzat campant al seu aire i els homicidis a l'ordre del dia. Però també evidencia l'auge de la delinqüència a Terrassa, que les autoritats neguen sistemàticament atribuint-ho a simples percepcions. Policies municipals, veïns i el grup local de Vox han alçat la veu contra la insostenible situació que es viu al municipi.

Crítiques de la policia municipal a l'alcalde

La secció sindical de Policia Local i Mossos d'Esquadra (SPLCME) a Terrassa va reaccionar al que va passar amb diversos missatges. Van criticar els comandaments polítics per fer oïdes sordes de la seva demanda de més agents els caps de setmana, perquè "diuen que no està justificat".

També s'han dirigit directament a l'alcalde, Jordi Ballart. Li han preguntat "si és normal que el cap de la policia municipal ni tregui el cap per Terrassa en un cap de setmana tan complicat". A més denuncien que té millors condicions i dedicació exclusiva, però "es pren totes les tardes lliures".

Aquest tuit del sindicat ho resumeix tot: "Dos incidents greus avui amb arma de foc, un d'ells mortal. Seguiu fent cas als que no surten mai del seu despatx i rebutjant les nostres propostes".

"Segur que minimitzen els fets. Que si són fets aïllats, que Terrassa és una ciutat segura, bla,bla,bla,bla", han afegit.

Vox alerta d'una guerra de narcos

Les xarxes socials també s'han omplert de missatges dels veïns, farts de la inseguretat que els impedeix fer vida normal. És una situació que fa temps que arrosseguen però que ha esclatat just ara amb aquests últims successos. Els veïns demanen mesures urgents a l'alcalde, a qui acusen de negar la realitat i actuar amb mà tova.

Els dos tiroteigs d'aquest cap de setmana s'uneixen al del passat 22 de febrer, i tot sembla apuntar a una guerra de narcos. Així ho ha advertit la dirigent de Vox a Terrassa, Alícia Tomàs, que ha acusat el PSC de "omplir els nostres carrers de xusma importada". També ha retret a l'alcalde que en lloc de vetllar per la seguretat es dediqui a "dir-me racista i posar-me una denúncia rere l'altra per dir la veritat".

Ni l'alcalde ni l'ajuntament de Terrassa s'han pronunciat de moment al respecte.

El govern municipal de Jordi Ballart (PSC) ja va perseguir recentment els intents d'alguns veïns d'organitzar-se en patrulles ciutadanes. L'alcalde va dir que allò atemptava contra la seguretat ciutadana i va recordar que el monopoli de la violència l'ostenta la policia. Ara queda en evidència pels tuits de la policia després dels tiroteigs.