La Generalitat de Catalunya va destinar 115,5 milions d'euros als 'menes' l'any 2024

Catalunya es troba immersa en un intens debat al voltant de la gestió de la immigració i els seus límits. El motiu no és altre que l'augment disparat de la immigració en els últims anys, i en especial el 2023 i 2024. Associats a aquest fenomen hi ha l'arribada massiva de menors no acompanyats ('menes'), dels quals es fa càrrec la Generalitat.

Les últimes dades indiquen que Catalunya acull 4.802 'menes' des de principis de 2023. El que va passar el 2023 va ser un cas especialment alarmant: malgrat la previsió d'acollir una trentena de menors, Catalunya va haver de fer front a l'assistència de gairebé dos mil.

Cal tenir en compte que la Generalitat es fa càrrec d'aquests menors fins i tot quan superen els 18 anys, per ajudar-los a construir un projecte de vida. També hi ha molts casos on la minoria d'edat és dubtosa, però s'atenen igualment atenent a la seva “situació de vulnerabilitat”. Tot això porta a una despesa molt per sobre del previst, en una comunitat on els serveis socials estan al límit.

El doble que una plaça de residència per a ancians

En resposta a una pregunta de Vox, la Generalitat de Catalunya ha revelat que el 2024 es van destinar 115,5 milions d'euros a l'atenció de 'menes' . Això suposa una despesa mitjana de 134,86 euros al dia per cada jove tutelat, i 4.000 al mes. La xifra supera amb escreix el que l'administració destina a qualsevol altra persona en situació de vulnerabilitat.

Cost mensual per tipus de centre Tipus de centre Import mensual Residència assistida per a persones grans (Grau II i III) 2.230,54 € Centre de dia per a persones grans (dies laborables) 800,35 € Llar residència per a persones grans 972,01 € Habitatge tutelat per a persones grans 338,49 € Llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual (suport intermitent) 1.367,22 € Llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual (suport limitat amb trastorn de conducta) 2.656,61 € Centre residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual (suport generalitzat amb problemes de salut mental) 3.961,70 € Llar residència per a persones amb discapacitat física (suport limitat) 2.227,37 € Centre residencial per a persones amb discapacitat física (suport extensiu) 3.408,95 € Llar amb suport per a persones amb malaltia mental 823,19 € Llar residència per a persones amb malaltia mental 2.124,10 € Pis amb suport per a persones amb drogodependències (baixa intensitat) 1.728,69 € Comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències (alta intensitat) 3.358,50 € Centre d'acollida SPAAI per a MENAS (concertat) 3.801,90 € Centre d'acollida SPAAI per a MENAS (delegat) 3.653,40 € Centre d'emergència SPE per a MENAS 4.682,40 € Font: Vox

Així, per exemple, els serveis assistencials a ancians, discapacitats o malalts mentals a Catalunya reben un finançament sensiblement menor. La despesa d'una plaça de residència per a ancians o persones dependents és de 2.000 euros al mes de mitjana. És a dir, la meitat del que costa mantenir un jove tutelat.

Cost mensual per a menors estrangers no acompanyats i altres col·lectius vulnerables Grup Centre més barat Centre més car Persones grans Habitatge tutelat (338,49 €) Residència assistida (2.230,54 €) Discapacitat intel·lectual Llar residència (1.367,22 €) Centre residencial amb salut mental (3.961,70 €) Discapacitat física Llar residència (1.223,37 €) Centre residencial (3.408,95 €) Malaltia mental Llar amb suport (823,19 €) Llar amb residència (2.124,10 €) Drogodependències Pis amb suport (1.728,69 €) Comunitat terapèutica (3.358,50 €) MENAS Centre SPAAI delegat (3.653,40 €) Centre d'emergència SPE (4.682,40 €) Font: Vox

La qual cosa porta a concloure que estem davant d'un repartiment injust i ideològicament esbiaixat del repartiment de recursos. Els poders públics destinen el doble a l'assistència de menors estrangers no acompanyats que a la cura dels majors o els discapacitats.

Però a més, aquest informe reclamat per Vox i al qual ha tingut accés l'E-Notícies revela una realitat que els partits del govern a Catalunya continuen negant. I és que els recursos són limitats, i insuficients per fer front a l'allau migratòria descontrolada dels últims anys.

Debat sobre la immigració i els 'menes'

Els 'menes' i la gestió dels recursos públics és un debat que porta temps marcant l'agenda política catalana. Els partits en el govern continuen defensant la despesa pública per als menors no acompanyats, adduint raons humanitàries. En canvi, altres partits denuncien l'impacte de l'atenció d'aquests menors en els recursos limitats de la comunitat.

Vox feia temps que demanava conèixer exactament quant es gasta la Generalitat en aquests joves tutelats. Les dades han sortit ara a la llum després de la insistència del partit d'Ignacio Garriga. I la xifra ha superat la previsió dels 100 milions que en el seu moment va apuntar el conseller Carles Campuzano.

Aquest és un debat que ha arribat també al carrer, amb moltes veus en contra. Molta gent no entén que es destini tants diners als 'menes' quan no hi ha diners per a la dependència o altres col·lectius vulnerables.