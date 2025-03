El Prat, el lloc governat pels Comuns que s'ha convertit en una ciutat sense llei

Aquesta setmana el barri de Sant Cosme ha tornat a ser escenari d'un tiroteig en el qual s'ha vist implicada una patrulla de la Policia Local. Els agents realitzaven el servei d'acompanyament de Correus, quan de sobte es van escoltar quatre detonacions. Durant la seva retirada van descobrir tirada a terra una escopeta robada amb la qual s'havien efectuat els trets.

Encara que l'incident es va saldar sense ferits, el cos de policia municipal va advertir que "no podem garantir la seguretat del carter ni la nostra pròpia".

Aquesta és la situació que es viu al Prat de Llobregat, ciutat governada pels Comuns on la delinqüència s'ha disparat un 51%. L'epicentre de la violència és Sant Cosme, considerat un dels deu barris més perillosos de tota Espanya. Però va més enllà, i la criminalitat convencional s'ha disparat a tot el nucli urbà acompanyada de problemes de convivència i incivisme.

La degradació del Prat, com moltes altres localitats catalanes, posa en evidència el fracàs de les receptes de l'esquerra en seguretat pública. Els Comuns sempre han negat el problema de la delinqüència i l'han atribuït a bulos de l'extrema dreta.

Pugen els delictes al Prat de Llobregat

Segons l'última actualització del Ministeri de l'Interior, la criminalitat convencional s'ha disparat un 51,1% al Prat de Llobregat. Destaca un augment del 100% dels homicidis, un 150% més de temptatives d'homicidis, i un increment del 66,7% de les agressions sexuals.

També es disparen els robatoris amb violència i intimidació (un 19,9%), i els furts (un 67%). Encara que hi ha una altra dada que crida especialment l'atenció. Les sostraccions de vehicles s'han disparat un 95% en el quart trimestre de 2024.

Variació dels delictes a El Prat de Llobregat 2023-2024 Delicte 2023 2024 Variació Homicidis dolosos i assassinats consumats 0 3 100% Font: Ministerio de Interior

Baixen els delictes de baralla tumultuària, els robatoris amb força en domicilis i establiments, i el tràfic de drogues. Els delictes que més pugen són precisament aquells que comporten més violència i que augmenten la percepció d'inseguretat dels veïns.

Sense suficients efectius

Darrere de l'augment de la inseguretat hi ha una falta evident de recursos policials. Hi ha menys de cent agents de Policia Local per a una població de 70.000 habitants. Per garantir la seguretat dels ciutadans, els agents han de fer gairebé deu mil hores extra a l'any.

Els Comuns van prometre el 2013 un augment dels efectius que mai s'ha produït. En el cos asseguren que els agents que arriben acaben marxant per les dures condicions en què han de treballar.

Això ha creat un espai d'impunitat que ha disparat la delinqüència. Segons els Comuns, les dades no reflecteixen la realitat perquè estan distorsionades pels delictes comesos a l'aeroport del Prat. Però els sindicats policials asseguren que amb més efectius es podrien reduir els 14.873 delictes registrats el 2024, 3.400 més que l'any anterior.