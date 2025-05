L'escàndol d'abusos a una menor tutelada torna a esquitxar la DGAIA

La DGAIA torna a estar sota sospita després de destapar-se el cas d'abusos i prostitució d'una menor sota tutela de la Generalitat. El cas ha consternat l'opinió pública. La noia, que aleshores tenia 12 anys, va ser víctima d'abusos per part d'un home que a més la va obligar a prostituir-se amb almenys setze homes.

El Govern ha mostrat també la seva consternació. Però noves informacions apunten que la Direcció General de la Infància i l'Adolescència (DGAIA) hauria permès que la jove es fugís després amb un home deu anys més gran.

Això afegeix més pressió al govern de Salvador Illa, al qual l'oposició porta setmanes demanant que prengui mesures pels escàndols de corrupció de la DGAIA. Aquests es van produir entre 2016 i 2020 sota la direcció d'ERC. L'aliança de govern entre el PSC i ERC impedeix de moment que els socialistes aixequin la catifa.

La DGAIA, una altra vegada sota sospita

Segons un dels educadors socials a càrrec de la menor, les alarmes van saltar després de diverses fugues del centre ubicat a L'Hospitalet de Llobregat. En accedir al seu telèfon van descobrir que era víctima d'abusos i violacions. Un home l'estava obligant a prostituir-se, i havia estat violada per diversos homes.

Després de destapar-se van acompanyar la família per denunciar el cas als Mossos d'Esquadra. La investigació va descobrir que l'home liderava una xarxa de pederàstia que tenia almenys 25 víctimes.

L'escàndol ha servit també per destapar irregularitats que qüestionen la gestió dels menors tutelats per part de la Generalitat. La DGAIA va permetre que la noia es fugís amb un home deu anys més gran quan ella tenia 15 anys. Això no és habitual i posa al centre de la diana els protocols d'actuació en aquest tipus de casos.

El cas transcendeix en ple huracà per les irregularitats detectades sobre la DGAIA sota les conselleries de Dolors Bassa i Chakir El Homrani. Una cosa que esquitxa a Esquerra però també de passada a l'actual govern del PSC.

Un marró per al Govern Illa

La Sindicatura de Comptes va destapar les irregularitats comeses en el si de la DGAIA durant anys. Des de contractes adjudicats a dit i cessió d'habitatge públic a entitats privades. Fins a ajudes concedides a menors tutelats i extutelats que no complien els requisits.

L'oposició ha demanat explicacions, però PSC, ERC i Comuns han bloquejat sistemàticament la investigació al Parlament. ERC va fer president a Salvador Illa, i el PSC està en deute amb els republicans.

L'acomiadament de la directora general de la DGAIA quan portava només sis mesos en el càrrec, i sense donar explicacions, ha afegit encara més suspicàcies. El Govern al·lega que vol començar una nova etapa des de zero. Però cada nova informació sobre aquest organisme és més inquietant que l'anterior, i posa més l'executiu contra les cordes.