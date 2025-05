Denuncien el trasllat de centenars d'immigrants il·legals a Barcelona

L'analista i expert en immigració, Rubén Pulido, ha explicat a través de xarxes socials que el Gobierno continua traslladant immigrants irregulars per la resta d'Espanya. En aquesta ocasió, a Barcelona, via aeroport El Prat. La imatge que ha compartit en exclusiva mostra un grup d'immigrants que esperen per sortir de la terminal, escortats per un agent de Guàrdia Civil.

“Aeroport de Barcelona-El Prat, també objectiu dels trasllats de centenars d'immigrants il·legals des de les Illes Canàries. La imatge és el reflex de la situació en què ens trobem, la il·legalitat ha sobrepassat tota legalitat vigent. Les fronteres són inexistents”, diu Pulido en el seu missatge:

Aquesta situació no és ni molt menys una novetat. Al contrari, és un patró que es repeteix des que les Illes Canàries reben una enorme pressió migratòria. Davant la natural incapacitat de l'arxipèlag per absorbir els immigrants, el Gobierno ha optat per repartir-los per tot el país, en lloc de controlar la frontera.

Una dinàmica general

Si observem les dades, es constata que la ruta migratòria cap a les Canàries suporta molta tensió. El 2024, hi va haver un augment d'arribades d'un espectacular 1.184%. És més, en tan sols un mes van arribar més persones que durant tot el primer semestre de l'any anterior. Per la seva banda, la ruta italiana arriba a 66.317 persones, que és un 58% menys que l'any anterior.

Una de les derivades d'aquesta situació és el repartiment dels menors no acompanyats. De fet, el repartiment de ‘menes’ va ser un dels motius pels quals es va aturar la reforma de la Llei d'Estrangeria, que es va trobar amb l'oposició de PP, Vox i Junts. I per ara la reforma de la llei segueix igual d'encallada.

A nivell geopolític, el Gobierno espanyol ha intentat tirar de talonari als països d'origen i sortida. Al Marroc, per exemple, Espanya ha doblat les seves inversions (de 400 a 800 milions d'euros), però la realitat és tossuda i la monarquia marroquina continua usant la pressió migratòria a voluntat. D'altra banda, el pla de Sánchez de la “migració circular” (contractar a l'origen i retornar al final del contracte) s'ha mostrat profundament ineficaç.