ERC també es trenca a Tarragona i Reus

La guerra interna a ERC s'estén. La batalla que va guanyar Oriol Junqueras per apoderar-se de la cúpula de la formació continua sent una ferida oberta. Ho vam veure en el congrés celebrat el passat cap de setmana i s'està evidenciant en les tensions que estan apareixent en, precisament, dues de les principals places locals dels republicans: Tarragona i Reus.

Especialment greu és el cas de Reus. I és que allà, segons ha pogut saber E-Notícies, la batalla no és entre dos sectors que lluiten per fer-se amb el poder. És, directament, d'una part de les bases que s'estan sublevant contra la direcció actual que encapçala Noemí Llauradó.

Militants d'Esquerra a Reus ja estan explorant alternatives per liderar el partit a la localitat. L'objectiu és forçar la dimissió de Noemí Llauradó, que actualment és presidenta de la Diputació de Tarragona i tinent d'alcalde a Reus després de dos pactes amb el PSC. Aquest sector crític d'ERC a la capital del Baix Camp creu que la seva líder hauria de fer un pas al costat.

Bàsicament li recorden que els seus fracassos com a candidata a les eleccions municipals han de tenir conseqüències. Llauradó va ser la cap de files dels republicans el 2015, 2019 i 2023. I, tot i que ha format part del govern local en els últims tres mandats, mai va aconseguir apoderar-se de l'alcaldia de Reus.

No obstant això, la llista de retrets de les bases a Llauradó és llarga. Per exemple, va arribar a oferir un pacte al PP després de les últimes eleccions per intentar apoderar-se de l'alcaldia, moviment que va enfadar una part de les bases. Tampoc va agradar el fet d'anar canviant de sector intern segons li convenia per mantenir la seva cadira (va passar de junquerista a rovirista per acabar posant-se de perfil).

La situació és tan delicada que ni la direcció del partit tanca la porta a un canvi en la presidència local. De fet, davant aquest escenari, algunes veus de l'entorn de Noemí Llauradó li han recomanat que, com a mínim, abandoni el govern local.

L'objectiu seria fer oposició a l'alcaldessa Sandra Guaita (PSC) per marcar perfil propi. Però de moment no s'ho planteja. I és que, amb aquest moviment, perillaria el seu lloc com a presidenta de la Diputació de Tarragona. Tant a Reus com a la institució supramunicipal tenen un pacte amb els socialistes.

En qualsevol cas, la pressió sobre Llauradó comença a ser destacada. Just, a més, quan es troba enmig d'una polèmica per l'anunci que va fer de la construcció d'un auditori a Reus. Com a presidenta de la Diputació va fer aquest anunci sense comptar amb l'alcaldessa i generant una important onada de crítiques.

Tarragona, l'altra guerra que esclata a ERC

No és precisament millor la situació a Tarragona. Allà ja hi ha dos sectors enfrontats que ja han reconegut que hauran de batre's en unes primàries.

D'una banda tenim a Xavi Puig, que en la guerra interna d'ERC va donar suport a Foc Nou d'Alfred Bosch. Per sorpresa de gairebé tothom, l'actual regidor de l'Ajuntament va anunciar la seva intenció de liderar la candidatura republicana en les pròximes municipals. Això sí, aquest lloc se l'haurà de guanyar davant Saül Garreta, expresident del Port de Tarragona i home d'Oriol Junqueras a la ciutat que també es vol presentar.

Des del sector oficialista que encapçala Garreta admeten que hi ha “friccions” i “certa tensió” entre els dos bàndols. De fet, els retrets públics entre aquests dos sectors ja han començat i això que encara queden més de dos anys per a les eleccions municipals. Tot apunta, doncs, que la guerra a la capital tarragonina per apoderar-se de la cúpula del partit serà d'allò més entretinguda.

I és que no ho tenen fàcil a Tarragona. Pau Ricomà va aconseguir ser alcalde el 2019, però va fracassar estrepitosament el 2023. I va decidir anar-se'n a casa seva després de perdre un 31% dels vots obtinguts quatre anys abans. Tot i tenir 6 regidors, la realitat d'ERC a la ciutat és tan complicada que fins i tot la direcció del partit està estudiant presentar-se amb unes sigles diferents.