ERC s'oblida de la corrupció i allarga la mà a Pedro Sánchez en el seu pitjor moment
Els republicans han passat dels advertiments a aplanar el camí per aprovar els pressupostos
Corria 2019 quan un Oriol Junqueras acabat d'indultar s'acostà a Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats per dir-li “hem de parlar”. El líder d'ERC havia estat gestant, des de la presó, un gir estratègic. La constatació del fracàs del Procés exigia abandonar la via unilateral per eixamplar la base del moviment i avançar cap a un referèndum d'autodeterminació pactat amb l'Estat.
El Gobierno progressista de PSOE i Podemos oferia una oportunitat per convertir ERC en el mall d'una nova aliança entre l'esquerra espanyola i les esquerres plurinacionals. L'estratègia ha tingut els seus costos electorals per a una Esquerra que ha perdut l'hegemonia de l'independentisme. Però alhora, el seu suport a Pedro Sánchez li ha permès mantenir-se al poder tot i les patacades electorals.
Els escàndols de corrupció que esquitxen el PSOE i que han deixat el Gobierno a la vora del desastre són un contratemps per a ERC. La crítica situació els obligà a mostrar les seves reserves sobre el seu suport als socialistes. Després de la caiguda de Santos Cerdán, Gabriel Rufián insinuà que deixarien caure el Gobierno si apareixien nous escàndols.
ERC tendeix la mà a Pedro Sánchez
La realitat és que, com ja suposava molta gent, pel cap d'Oriol Junqueras mai va passar la possibilitat de fer caure Sánchez. Sánchez se n'anà de vacances amb el suport momentani dels seus socis, però amb la incertesa dels pressupostos. Un cop refredat l'escenari polític, gràcies al parèntesi de les vacances, ERC ha corregut a tendir la mà als socialistes per donar suport als pressupostos i donar estabilitat al Gobierno.
Ho ha fet oficialment el vicesecretari de comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert. “Ho té fàcil, si compleix amb Catalunya tindrà pressupostos i tindrà legislatura”, ha dit en una entrevista a l'agència EFE. Albert ha deixat clar que ERC no facilitarà un govern de PP i Vox, i que la seva intenció ara és pressionar perquè el PSOE compleixi els seus acords.
En dos mesos ERC ha passat d'amenaçar Pedro Sánchez amb fer-lo caure a tendir-li la mà per donar estabilitat al Gobierno. Per als republicans, la prioritat ara mateix és sostenir Pedro Sánchez a qualsevol preu per evitar que la dreta arribi al poder.
La lògica és la mateixa que el 2019. Oriol Junqueras sap que el suport incondicional a Pedro Sánchez, sobretot després dels escàndols de corrupció, li restarà suports al flanc independentista. Però li permetrà continuar aferrat al poder un temps més i, amb sort, guanyar nous votants a l'espai de l'esquerra no independentista.
Incertesa amb els pressupostos d'Illa
Isaac Albert també ha recordat que la clau de la governabilitat a Espanya la continuen tenint els independentistes. Un missatge també carregat d'intenció, ja que ERC està intentant traslladar el pes de la renovació de l'esquerra als partits perifèrics.
ERC també necessita que el Gobierno de Pedro Sánchez resisteixi per sostenir la seva aliança amb els socialistes a Catalunya. Curiosament, mentre a Madrid tendeixen la mà per aprovar els pressupostos, a Catalunya es decanten per un altre 'no'. El suport a Illa resulta més incòmode per a ERC, a qui l'independentisme acusa de còmplices de la "espanyolització" de Catalunya.
La seva prioritat ara és avançar en el compliment dels acords per evitar que el seu suport al PSOE i el PSC els continuï desgastant. La mare de totes les batalles serà el finançament singular. I això marcarà tambéla posició d'ERC sobre els pressupostos de Salvador Illa.
