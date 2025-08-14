El líder d’ERC a Badalona utilitza una tragèdia per atacar Albiol: ‘Miserable’
Albiol ha canviat les regles del joc a Badalona i l’oposició encara no sap com reaccionar
Un tràgic succés a Badalona ha desfermat un fort enfrontament polític entre l'alcalde Xavier García Albiol i el líder del grup municipal d'ERC, Àlex Montornès. La notícia de la mort d'un home que vivia a la seva furgoneta, localitzada dimarts al barri del Progrés, va desencadenar un intercanvi de declaracions. Els Mossos d'Esquadra van confirmar que la mort va ser natural i que no presentava signes de criminalitat.
Tanmateix, Montornès va aprofitar l'ocasió per llançar un atac polític al Govern d'Albiol, utilitzant el succés per criticar el "badalonisme" d'Albiol. En un comentari a les xarxes socials, el líder d'ERC assegurava que "El badalonisme mata". D'aquesta manera, el republicà suggeria que la política de la ciutat contribuïa a la tragèdia quan els Mossos ja han explicat el que ha passat:
La resposta d'Albiol no es va fer esperar, i l'alcalde va qualificar el comentari de Montornès de "miserable". Albiol va expressar la seva indignació a les xarxes socials, afirmant que convertir un fet tràgic en un atac polític era una "manipulació mesquina". Segons l'alcalde, Montornès havia "perdut els papers" i la seva reacció reflectia "debilitat política". A més, Albiol va subratllar que "el que mata moralment és la manipulació de qui fa servir el dolor aliè per fer política"
Les reaccions a les xarxes socials no es van fer esperar, i molts veïns de Badalona van donar suport a l'alcalde, criticant durament Montornès. Alguns usuaris van assenyalar que el líder d'ERC havia fet el ridícul amb el seu comentari, mentre que d'altres van augurar males perspectives per al seu futur electoral. Un comentari va resumir l'opinió de molts: "A cada frase que dius perds un altre grapat de vots"
La impotència de l'oposició a Badalona
En termes generals, aquest incident s'inscriu en la particular personalitat política que Albiol ha imprès a Badalona. I és que es tracta d'un polític del PP que ha aconseguit majoria absoluta a base de parlar el llenguatge dels veïns. És a dir, neteja, seguretat, ocupacions i molta proximitat comunicativa
Això ha suposat una ruptura mental per al processisme i l'oposició a l'Ajuntament. Acostumats al relat processista, ara no saben com actuar davant l'eficàcia política d'un Albiol, que ha prefigurat els debats més importants de la Catalunya actual. I, de moment, ningú ha decidit disputar-li el consistori a Albiol jugant al seu terreny
