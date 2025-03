ERC i Comuns s'agafen de la mà davant la crisi de les esquerres a Catalunya

Les últimes enquestes assenyalen una caiguda del processisme i les esquerres, que redunda en la crisi de confiança de formacions com ERC i els Comuns. Davant l'imparable procés de descomposició que travessen, ambdós espais estan explorant fórmules per unir forces. Republicans i comuners ja comparteixen algunes plataformes unitàries als municipis, però la seva ambició és anar més lluny.

Seria possible un ampli front progressista que inclogués ERC i els Comuns, i fins i tot la CUP?

Aquesta és la proposta que va llançar recentment Joan Tardà, que encapçala la corrent esquerrana en la nova etapa d'Esquerra. La proposta ha estat ben rebuda pel sector més processista dels Comuns, encapçalat per Jaume Asens.

L'eurodiputat va valorar positivament la proposta de Joan Tardà, encara que va descartar per ara la concurrència de diferents espais amb una mateixa marca. Asens és més partidari d'una major col·laboració de les esquerres, unint forces en projectes comuns.

Aproximació a Brussel·les

Ell mateix i Diana Riba estan liderant des d'Europa el banc d'experiments d'aquesta simbiosi entre el republicanisme independentista i l'ecosocialisme.

Aquesta setmana, els eurodiputats d'ERC i els Comuns han sol·licitat oficialment a la Comissió Europea que investigui les infiltracions policials en els moviments socials. Una reivindicació a la qual també se suma la CUP, encara que no tenen representació al Parlament Europeu. Forma part d'aquestes lluites compartides a les quals apel·lava Asens per forjar el front popular que va proposar Tardà.

Jaume Asens i Diana Riba han exhibit una molt bona sintonia en l'anunci d'aquesta acció conjunta a Brussel·les. No es tracta d'alguna cosa casual. Els sectors possibilistes tant d'ERC com dels Comuns veuen Europa com l'espai on convergeixen els seus valors i interessos.

El sector esquerrà d'ERC comparteix amb els Comuns la necessitat de les polítiques socials per frenar el creixement de l'extrema dreta. El líder d'aquesta corrent és Joan Tardà, que en plena sintonia amb Oriol Junqueras proposa obrir ERC a sectors progressistes no estrictament independentistes. L'objectiu és eixamplar la base i aplanar el camí per a un hipotètic referèndum d'autodeterminació.

El sector autodeterminista dels Comuns veu l'independentisme com un aliat imprescindible per enfortir l'espai de les esquerres a Catalunya. Encabezado per Jaume Asens, aquest sector veu el dret a l'autodeterminació com un poderós instrument de mobilització de masses. A més, veuen en ERC i la CUP espais convergents en temes fonamentals com l'habitatge.

El problema és com traslladar la idea a la pràctica, perquè això suposaria renúncies i concessions per a cadascun. Encara que veuen l'aliança com necessària per unir forces davant les seves crisis, al mateix temps la seva debilitat impedeix la renúncia als seus propis espais.

En el cas dels Comuns, el partit ja va ajornar el debat sobre la seva relació amb Sumar i amb Podemos en el congrés que van celebrar al novembre. La fractura continua sent molt recent i l'espai és encara massa dèbil com per afrontar grans transformacions orgàniques. També veuen amb recels la proposta d'Esquerra, per la por a acabar diluïts dins de l'aliança.

En el cas d'Esquerra, encara hi ha moltes resistències internes a explorar noves fórmules per la por a perdre una marca centenària. El mateix Junqueras va haver de fer marxa enrere fa uns dies amb la seva proposta de concórrer amb altres marques en les pròximes municipals. Això allunya la possibilitat d'unir-se en un nou partit, i fa pensar més aviat en la fórmula d'Asens de sumar esforços per separat.